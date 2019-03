Probabili formazioni/ Napoli Juventus, diretta tv: Mertens va in panchina? (Serie A)

Napoli Juventus si gioca domani sera alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo al San Paolo per dare vita al posticipo di lusso della ventiseiesima giornata di Serie A. L’attesa è già molto grande, anche perché come sempre la sfida tra le formazioni di Napoli e Juventus è molto attesa per vari motivi. La rivalità è fortissima, per di più potrebbe essere per il Napoli l’ultima occasione per tenere viva una piccola speranza scudetto: ai partenopei serve la vittoria, sfruttando l’ottima condizione palesata a Parma e magari anche le difficoltà di una Juventus non scintillante, come ha dimostrato anche in occasione della partita pur vinta sul campo del Bologna. Andiamo dunque adesso a scoprire le notizie sulle probabili formazioni di Napoli Juventus alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo anche le modalità per seguire Napoli Juventus domani sera: la diretta tv sarà un’esclusiva di Sky, con gli abbonati alla televisione satellitare che potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Serie A (202) o Sky Sport 251, oppure in alternativa potranno avvalersi della diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Parlando delle probabili formazioni di Napoli Juventus, per quanto riguarda gli azzurri emerge che i problemi di Carlo Ancelotti sono tutti in difesa, perché Albiol è indisponibile e pure Maksimovic e Mariuo Rui non sono al meglio. Il portoghese dunque dovrebbe partire dalla panchina, mentre Maksimovic potrebbe comunque essere titolare al fianco di Koulibaly, anche se naturalmente è pronto in pre-allarme Chiriches per completare la coppia centrale davanti a Meret. Per di più, anche entrambi i terzini sono ancora da decidere, con Hysaj che potrebbe essere titolare su entrambe le fasce, ma in questo modo di fatto rischia di essere solo l’alternativa a Malcuit a destra e per Ghoulam a sinistra. A centrocampo invece non ci dovrebbe essere alcun dubbio su Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski da destra a sinistra, in attacco invece la coppia titolare sembra essere Milik-Insigne, dunque Mertens rischia seriamente di cominciare la partita dalla panchina.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche la probabile formazione della Juventus non dovrebbe riservare particolari sorprese: a Napoli si va con tutti i migliori e di conseguenza il ballottaggio aperto tra Dybala e Bernardeschi per affiancare Cristiano Ronaldo e Mandzukic è dovuto esclusivamente a un dubbio tecnico-tattico per Massimiliano Allegri. L’allenatore ritrova poi Emre Can a centrocampo, dopo il turno di squalifica: il turco-tedesco di conseguenza entra in ballottaggio con Bentancur per affiancare Pjanic e Matuidi in una mediana ancora orfana dell’indisponibile Khedira. Infine anche in difesa ci sarà spazio per tutti i titolari, ma con un dubbio da segnalare: le certezze sono Szczesny in porta, la coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini e sulla fascia destra Cancelo, a sinistra invece c’è il dubbio tra Alex Sandro e De Sciglio. Naturalmente con il primo ci sarebbe un atteggiamento più offensivo, mentre con l’ex rossonero prevarrebbe la prudenza.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, F. Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Chiriches, Mario Rui, Diawara, Verdi, Mertens, Ounas, Younes.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Albiol.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Spinazzola, Caceres, Barzagli, De Sciglio, Rugani, Emre Can, Bernardeschi, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili;: Douglas Costa, Cuadrado, Khedira.



