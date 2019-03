Diretta Potenza Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: lucani favoriti? (Serie C)

Potenza Sicula Leonzio, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo della sezione Aia di Casarano, è la partita che si disputa alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 marzo 2019, presso lo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano come recupero del girone C di Serie C. Potenza Sicula Leonzio infatti era stata rinviata per maltempo il 24 febbraio scorso e si recupera a circa un mese di distanza e si recupera adesso, in un momento senza dubbio positivo per entrambe le formazioni. Il Potenza domenica ha incassato il 3-0 a tavolino contro il Matera e aveva vinto anche nell’ultima partita disputata effettivamente, 1-0 contro il Rieti: la squadra lucana ha 42 punti e sarebbe saldamente in zona playoff, anche se le distanze sono ancora molto corte e sbilanciarsi sarebbe pericoloso. Quanto alla Sicula Leonzio, domenica ha vinto 1-0 contro il Monopoli e ha 38 punti: al momento i siciliani sarebbero fuori dalla zona playoff, ma basterebbe una vittoria per portarsi a -1 dal Potenza e cambiare profondamente la situazione di entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Potenza Sicula Leonzio; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA SICULA LEONZIO

Parlando delle probabili formazioni di Potenza Sicula Leonzio, si deve tenere conto che si torna in campo dopo soli tre giorni da domenica, ma i lucani hanno beneficiato della vittoria a tavolino contro il Matera e avranno dalla loro parte una maggiore freschezza. Per mister Giuseppe Raffaele si può ipotizzare un 3-5-2 con Emerson, Giosa e Sales nella difesa a tre davanti al portiere Breza; nel folto centrocampo a cinque ipotizziamo titolari da destra a sinistra Coccia, Dettori, Matera, Ricci e Sepe, infine Franca e Longo a comporre il probabile tandem d’attacco titolare per il Potenza. La replica della Sicula Leonzio di Vincenzo Torrente dovrebbe concretizzarsi in uno speculare 3-5-2 con Pane fra i pali; davanti a lui i tre difensori Ferrini, Laezza e Aquilanti; a centrocampo invece i possibili titolari sono D’Angelo, Megelaitis, Marano, Esposito e Squillace, così come Dubickas e Miracoli in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Potenza Sicula Leonzio secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Sicuramente favorita la formazione di casa, infatti il segno 1 è offerto alla quota di 2,00 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 3,85 in caso di segno 2 per un colpaccio esterno da parte della Sicula Leonzio.



