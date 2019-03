Diretta Virtus Francavilla Viterbese/ Streaming video e tv: scontro playoff (Serie C)

Virtus Francavilla Viterbese, diretta dall’arbitro Stefano Lorenzin della sezione Aia di Castelfranco Veneto, è la partita in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 marzo 2019, presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi come recupero del girone C di Serie C. Virtus Francavilla Viterbese è una delle tante partite che i laziali disputano in ritardo rispetto a quanto previsto, a causa del caos estivo (e non solo) che ha caratterizzato questa Serie C. Si tratta comunque di una sfida in zona playoff, come dimostra la classifica: 40 punti per la Virtus Francavilla dopo la splendida vittoria 4-1 contro il Trapani di domenica, 39 punti per la Viterbese che è invece reduce dal colpaccio per 3-4 sul campo della Casertana. Considerate le partite ancora da recuperare – soprattutto per la Viterbese -, si tratta di due autorevoli candidate alla zona playoff, candidatura che naturalmente si rafforzerà di molto per chi oggi conquistasse la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Francavilla Viterbese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA VITERBESE

Analizzando ora le probabili formazioni di Virtus Francavilla Viterbese, è vero che si tornerà in campo dopo soli tre giorni da domenica, ma per i pugliesi è doveroso prendere come modello il 3-5-2 con cui i ragazzi di mister Trocini hanno travolto il Trapani. Dunque Nordi in porta; retroguardia a tre composta da Pino, Tiritiello e Caporale; nella folta mediana a cinque della Virtus ecco Albertini, Folorunsho, Gigliotti, Zenuni e Nunzella; infine Partipilo e Sarao a formare la coppia d’attacco. Il modulo di partenza potrebbe essere il 3-5-2 anche per la Viterbese di mister Calabro, dunque ipotizziamo Valentini in porta; davanti a lui la difesa a tre con Atanasov, Rinaldi e Coda; nella folta mediana a cinque da destra a sinistra Zerbin, Tsonev, Baldassin, Damiani e Mignanelli; in attacco invece la coppia formata da Bismark e Pacilli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Virtus Francavilla Viterbese secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Questo pronostico si annuncia piuttosto equilibrato, con la Virtus Francavilla leggermente favorita anche grazie al fattore campo (segno 1 quotato a 2,40) ma Viterbese su valori simili, con il segno 2 proposto a 2,90. Infine si arriva a quota 3,05 con il pareggio, per chi avrà puntato sul segno X.



