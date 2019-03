Diretta Arezzo-Piacenza/ Streaming video e tv: super sfida in Toscana (Serie C)

Arezzo Piacenza, un big match che è in programma sabato 23 marzo alle ore 20.30, sarà una delle sfide inserite nel calendario nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Aria di big match col Piacenza che, grazie all’ultima vittoria interna contro la Pistoiese, si è riportato sotto la Virtus Entella capolista del raggruppamento, a 2 punti di distanza pur con due partite in meno disputate rispetto ai liguri. Dopo l’ultimo netto ko in casa della Carrarese, che ha calato il tris contro la squadra allenata da Alessandro Dal Canto, l’Arezzo è scivolato al quinto posto in classifica, a 5 punti proprio dal Piacenza secondo in classifica e per giunta con una partita disputata in più rispetto agli emiliani; si allontana allora la possibilità di una promozione diretta che era già complicata, adesso gli amaranto devono provare a correre per archiviare direttamente la qualificazione alla fase nazionale dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arezzo Piacenza non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PIACENZA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa toscani giocheranno con Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Abdallah Basit, Foglia, Serrotti; Rolando, Cutolo e Brunori. Il Piacenza risponderà con quest’undici titolare: Fumagalli; Corsinelli, Bertoncini, Pergreffi, Barlocco; Marotta, Porcari, Corradi; Nicco; Ferrari e Terrani.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 schierato dal tecnico dell’Arezzo, Alessandro Dal Canto, ed il 4-3-1-2 scelto dal mister del Piacenza, Arnaldo Franzini. Arezzo corsaro allo stadio Garilli nel match d’andata di questo campionato, 0-2 il risultato a favore dei toscani sul campo del Piacenza grazie ai gol messi a segno da Sala e Brunori. Il 28 gennaio 2018 il Piacenza ha invece vinto l’ultimo precedente di campionato disputato ad Arezzo con il punteggio di 1-2. I gol di Corazza e Corradi hanno risolto il match, inutile il rigore di Moscardelli per i toscani.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Arezzo lievemente favorito per la conquista dei tre punti contro la Juventus U23. Vittoria in casa quotata 2.45 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 2.90 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.95 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.52.



