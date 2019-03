Diretta Entella Siena/ Streaming video e tv: la capolista per l’allungo (Serie C)

Entella Siena, partita davvero interessante che andrà in scena sabato 23 marzo alle ore 20.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. I liguri continuano a condurre in classifica, anche tra qualche difficoltà come si è visto nell’ultimo pareggio senza reti ottenuto in casa dell’Alessandria. L’Entella mantiene due punti di vantaggio sul Piacenza con due partite disputate in meno rispetto agli emiliani, ma dovranno ora cercare un nuovo cambio di passo contro un Siena che, vincendo di misura il derby toscano contro la Lucchese, è riuscito a salire ancora in classifica. Ora i bianconeri sono a -5 dall’Entella, ma con tre partite in più disputate rispetto ai liguri che a parità di partire disputate potrebbero allungare addirittura a +14. Di fatto comunque la corsa alla promozione diretta dovrebbe riguardare Entella, Piacenza e magari Pro Vercelli, la Robur tecnicamente non rientra in questo contesto ma i miracoli nel calcio possono sempre accadere…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella-Siena non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SIENA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa giocheranno con Paroni; De Santis, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Ardizzone, Paolucci, Eramo; Currarino; Mota Carvalho e Caturano. Risponderà il Siena con questo undici titolare: Contini; Pedrelli, Romagnoli, D’Ambrosio, Zanon; Gerli, Arrigoni, Vassallo; Guberti; Aramu e Fabbro.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-1-2 schierato sia dal tecnico dell’Entella, Roberto Boscaglia, sia dal mister del Siena, Michele Mignani. Nel match d’andata il Siena ha piegato l’Entella in casa, successo di misura dei toscani con il punteggio di 1-0 con rete decisiva di Guberti a 6′ dal novantesimo. A Chiavari le due squadre si sono già affrontate quest’estate, lo scorso 5 agosto, con vittoria biancoceleste per 3-0, reti messe a segno da Belli, Petrovic e Di Paola.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Entella favorita per la conquista dei tre punti contro il Siena. Vittoria in casa quotata 2.00 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.10 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.70 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.10 e 1.60.



