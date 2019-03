Diretta Lucchese Pro Patria/ Streaming video e tv: toscani per la salvezza (Serie C)

Lucchese Pro Patria è in programma sabato 23 marzo alle ore 14.30, e sarà una delle sfide nel calendario della trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Con il pesante fardello dei 16 punti di penalizzazione in classifica, i toscani restano ultimi in classifica considerando l’esclusione della Pro Piacenza; a 17 punti ancora è possibile l’aggancio alla zona salvezza, anche se nell’ultimo match i rossoneri hanno perso il derby in casa del Siena. Dall’altra parte la Pro Patria non scende in campo dal match contro l’Arzachena perso il 9 marzo scorso e cercherà una reazione per blindare una zona play off che appare comunque ancora sicura per i bustocchi, che vantano ben 14 punti di vantaggio sulle prime formazioni al momento escluse e che comunque vada hanno disputato un grande campionato, considerando che arrivavano dalla Serie D.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lucchese Pro Patria non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PRO PATRIA

Le probabili formazioni del match che si affronteranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa rossoneri giocheranno con Falcone, Martinelli, Lombardo, Sorrentino, Provenzano, Bernardini, Favale, Gabbia,Bortolussi, Mauri e Zanini. Risponderà la Pro Patria con questo undici titolare: Mangano, Galli, Molnar, Disabato, Le Noci, Gazo, Boffelli, Fietta, Mastroianni, Zaro e Mora.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-1-2 schierato dal tecnico della Lucchese, Giancarlo Favarin, ed il 3-5-2 scelto dal mister della Pro Patria, Ivan Javorcic. 2-2 nel match d’andata di questo campionato disputato a Busto Arsizio, reti dei Tigrotti di Zaro e Mastroianni, doppietta di De Feo per i toscani. Pari anche nell’ultimo precedente di campionato disputato a Lucca tra le due formazioni, risalente a oltre 12 anni fa, il 22 ottobre 2006: 1-1 il risultato finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Pro Patria favorita per la conquista dei tre punti contro la Lucchese. Vittoria in casa quotata 2.90 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.00 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.45 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.15 e 1.57.



© RIPRODUZIONE RISERVATA