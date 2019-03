Diretta Pistoiese Olbia/ Streaming video e tv: le quote per il Melani (Serie C)

Pistoiese Olbia, che si gioca sabato 23 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Dopo due vittorie consecutive contro Siena e Cuneo, gli orange hanno perso in casa del Piacenza sabato scorso nell’ultimo turno di campionato disputato (subendo il gol decisivo all’ultimo secondo), restando alle spalle dell’Olbia in classifica ma comunque a +10 rispetto alla zona retrocessione. A sua volta la compagine isolana si è comunque fermata nell’ultima giornata perdendo in casa di misura contro il Pisa. Le due squadre hanno bisogno ancora di qualche punto per la totale tranquillità in classifica, ma le disavventure, anche societarie, delle formazioni alle spalle rendono la situazione abbastanza tranquilla per entrambe le compagini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoiese Olbia non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE OLBIA

Le probabili formazioni del match che si affronteranno presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa orange giocheranno con Pagnini; El Kaouakibi, Ceccarelli, Dossena, Cagnano; Regoli, Picchi, Luperini; Fantacci, Momenté e Forte. Risponderà l’Olbia con questo undici titolare: Van der Want; Pinna, Iotti, Bellodi, Cotali; Vallocchia, Muroni, Pennington; Peralta; Ogunseye e Maffei.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 schierato dal tecnico della Pistoiese, Antonino Asta, ed il 4-3-1-2 scelto dal mister dell’Olbia, Michele Filippi. All’andata pari con il punteggio di 1-1 tra Olbia e Pistoiese, i sardi rimontarono con un gol del colombiano Ceter Valencia al vantaggio di Fanucchi. Sardi vincenti a Pistoia nell’ultima sfida di campionato in Toscana, 1-2 il 18 febbraio 2018 con gol decisivi di Pennington e Silenzi che ribaltarono il vantaggio di De Cenco.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Pistoiese favorita per la conquista dei tre punti contro l’Olbia. Vittoria in casa quotata 2.30 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 2.95 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.15 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.15 e 1.57.



