Diretta Cento Fortitudo Bologna/ Streaming video e tv: l’Aquila vede la promozione

Cento Fortitudo Bologna, in programma alle ore 18:00 di domenica 24 marzo presso il PalaSavena, si gioca per la 26^ giornata nel girone Est di basket Serie A2 2018-2019: è il testa-coda della classifica con una Lavoropiù ormai lanciata verso la promozione diretta nel massimo campionato, mentre la Baltur si trova all’ultimo posto e deve recuperare una partita rispetto alla Bakery Piacenza per provare se non altro ad evitare la retrocessione diretta. Proprio la squadra emiliana è stata l’ultima avversaria della Fortitudo, che ha dominato la partita al PalaDozza facendo un altro passo verso la Serie A1; alla squadra di Antimo Martino, che ha lasciato per strada la possibilità di vincere la Coppa Italia, basterà di fatto vincere tre delle ultime cinque partite per prendersi la promozione diretta ed evitare così la tagliola dei playoff, che potrebbe riservare sorprese. Vedremo allora se il pronostico sarà rispettato nella diretta di Cento Fortitudo Bologna, della quale adesso possiamo andare a presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Cento Fortitudo Bologna, che non viene trasmessa nel nostro Paese; per seguire questa partita, non avendo a disposizione nemmeno una diretta streaming video, potrete comunque avvalervi del sito ufficiale www.legapallacanestro.com su cui trovare tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori. Per le altre informazioni utili del caso potete consultare i relativi account presenti sui social network, in particolare facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Cento Fortitudo Bologna sembrerebbe una partita già scritta: tra le due squadre ci sono infatti 32 punti di differenza e la Lavoropiù ha vinto 25 partite contro le 6 della Baltur. Che il campionato di Serie A2 potesse essere complicato per i padroni di casa era abbastanza scritto; potrebbe già essere considerato un successo il fatto che Cento, a cinque giornate dal termine della regular season, sia ancora in corsa per un posto nei playout e, almeno virtualmente, possa giocarsi la salvezza diretta. Da questo punto di vista bisogna provare a recuperare due partite rispetto a Cagliari, ma certamente il passo della squadra non è ottimale; se non altro il fatto che anche Piacenza e Jesi stiano marciando senza riuscire a vincere contribuisce a tenere aperto il discorso. Per quanto riguarda la Fortitudo, come già detto la promozione diretta è davvero vicina; Treviso, che rappresenterebbe la minaccia principale vista l’addizione di David Logan, è ormai troppo lontana mentre Montegranaro può essere agilmente tenuta a distanza. Vincendo oggi al PalaSavena di fatto Bologna avrebbe archiviato l’obiettivo, ed eventualmente potrebbe anche provare a festeggiare davanti al proprio pubblico nella prossima giornata contro Ferrara (ma in questo caso dipenderà dalla XL Extralight, che a proposito oggi rischia ospitando la lanciatissima Verona).



