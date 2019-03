Diretta Fermana Vis Pesaro/ Streaming video e tv: il derby marchigiano (Serie C)

Fermana Vis Pesaro, che è in calendario domenica 24 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Ancora una vittoria di misura per i gialloblu nell’ultima sfida contro il Rimini, ormai lontana due settimane: la Fermana sembra essersi rinfrancata dopo un lungo periodo di crisi ed ora è tornata nel pieno della zona play off, con 8 punti di vantaggio proprio sulla Vis Pesaro (e una partita ancora da recuperare) che contende alle prime dieci un posto nella post season. Sconfitti in casa dal Sudtirol, i biancorossi adriatici sembrano però aver perso quella brillantezza che nel girone d’andata li aveva resi la matricola terribile del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fermana Vis Pesaro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA VIS PESARO

Le probabili formazioni del match che si affronteranno presso lo stadio Recchioni di Fermo. I padroni di casa gialloblu giocheranno con Marcantognini, Urbinati, Comotto, Misin, Scrosta, Sarzi Puttini, Giandonato, Malcore, Maurizi, Sperotto e Lupoli. Risponderà la Vis Pesaro con questo undici titolare: Tomei; Gennari, Briganti, Pastor; Petrucci, Botta, Paoli, Rizzato; Buonocunto; Guidone e Olcese.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-5-2 schierato dal tecnico della Fermana, Flavio Destro, ed il 3-4-1-2 scelto dal mister della Vis Pesaro, Leonardo Colucci. Il match d’andata ha fatto registrare una netta vittoria della Vis Pesaro sulla Fermana, 3-0 con autogol di Clemente e reti di Olcese e Rizzato nel finale di partita. Ultimo derby marchigiano tra le due compagini in Serie D: il 2 aprile 2017 la Fermana si impose di misura, con il punteggio di 1-0, contro la Vis Pesaro.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Fermana favorita per la conquista dei tre punti contro la Vis Pesaro. Vittoria in casa quotata 2.40 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 2.80 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.15 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.65 e 1.38.



