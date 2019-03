Diretta Miami Open 2019/ Fognini Bautista streaming video e tv, orario (tennis)

Al Miami Open 2019 è tutto pronto per un’altra giornata di tennis: i match cui assisteremo oggi sono quelli che valgono per la parte alta del tabellone maschile e la metà bassa del tabellone femminile. In entrambi i casi si tratta di terzo turno, ma nel torneo Wta siamo già alla sua conclusione – il che ci darà il quadro completo degli ottavi di finale – mentre nel torneo Atp lo iniziamo oggi, domenica 24 marzo, con avvio dei match alle ore 17:00 di casa nostra. Sul campo 1 Fabio Fognini giocherà – dopo un match di doppio che però scatterà alle 16:00 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut: il sanremese è uno dei due italiani rimasti in corsa dopo il passaggio del turno di Marco Cecchinato, che non ha dovuto giocare il suo secondo turno grazie al forfait di Damir Dzumhur e dunque di fatto non ha ancora fatto il suo esordio. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del Miami Open 2019, non possiamo fare altro che metterci comodi e lasciare che a parlare siano i vari giocatori che sono impegnati in questa domenica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sy Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Arena (canale numero 204) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

MIAMI OPEN 2019: LE ALTRE PARTITE

Tra le partite che seguiremo oggi al Miami Open 2019 c’è quella di Novak Djokovic: il numero 1 Atp ha vinto questo torneo in sei occasioni e punta ora al record assoluto, se la vede con l’argentino Federico Delbonis e agli ottavi potrebbe incrociare proprio il nostro Fognini, che dunque avrà sulla carta la sfida più difficile di tutte al quarto turno. Djokovic deve oggi provare ad andare oltre il suo risultato al recente Indian Wells (l’altra numero 1, Naomi Osaka, è stata eliminata ancora una volta al terzo turno); tra gli altri big in campo avremo soprattutto Milos Raonic che affronta Kyle Edmund, ma attenzione anche a un Nick Kyrgios ancora a caccia della grande affermazione, al croato Borna Coric che è già testa di serie numero 11 e a Hubert Hurkacz, che ha giocato i quarti a Indian Wells e oggi affronta il giovane canadese Felix Auger-Aliassime in una partita che promette scintille. Tra le sfide del tabellone femminile, Karolina Pliskova gioca contro Alizé Cornet mentre Simona Halep sfida Polona Hercog (entrata nel tabellone come lucky loser), c’è anche la campionessa in carica Sloane Stephens impegnata contro Tatjana Maria che ha eliminato la nostra Camila Giorgi. Le due Williams affrontano partite sulla carta abbordabili, e potrebbero incrociarsi ai quarti: Serena se la vede con Qian Wang che ha battuto Johanna Konta, per Venus invece ci sarà la testa di serie numero 14 Daria Kasatkina.



