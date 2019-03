Diretta Reggina Catania/ Streaming video e tv: calabresi in difficoltà (Serie C)

Reggina Catania verrà diretta dal signor Luca Zufferli: squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 24 marzo per una partita davvero importante nell’ambito della 32^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Siamo nel girone C, dove gli 8 punti di penalizzazione arrivati poco fa hanno fatto scivolare la Reggina fuori dai playoff, non lontanissima dalla possibilità di tornarci ma comunque in difficoltà, soprattutto perchè la squadra calabrese ha accusato il colpo a livello psicologico e non vince da cinque partite, reduce da uno 0-0 sul campo della Paganese ultima in classifica (prima del turno di riposo) che è certamente una grande delusione. Il ritorno al successo andrà cercato contro un Catania che però arriva da due vittorie, soprattutto quella contro la Juve Stabia: oltre a diventare la prima squadra a battere le Vespe in questo campionato, gli etnei hanno ridotto il loro margine dal primo posto; tuttavia la promozione diretta rimane lontana perchè, contando anche i punti che arriveranno dai 3-0 a tavolino contro il Matera, la capolista ha 9 punti di vantaggio e in seconda posizione c’è il Trapani, che ha un +4 nei confronti dei rossazzurri. Tutto sommato dunque la squadra di Walter Novellino dovrà provare a blindare la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff; intanto, mentre aspettiamo la diretta di Reggina Catania, valutiamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CATANIA

Per Reggina Catania Massimo Drago dovrà fare a meno di Baclet che è squalificato: dunque spazio a Tassi come partner offensivo di Doumbia, mentre Sandomenico dovrebbe giocare come esterno sinistro (con Procopio la soluzione sarebbe maggiormente difensiva) e avere in Kirwan il dirimpettaio sull’altra corsia. Franchini e Zibert saranno i due interni di centrocampo che accompagneranno la regia di Salandria; in difesa invece dovrebbe esserci il consueto terzetto formato da Solini, Conson e Gasparetto a protezione di Confente. Novellino conferma il 3-5-2 che ha battuto la Juve Stabia: Marotta, diffidato, è comunque in vantaggio su Curiale per affiancare Di Piazza mentre alle spalle di questi due attaccanti ci sarà il solito centrocampo con Lodi in cabina di regia e Biagianti a fare la mezzala sul centrodestra, cerca spazio Carriero che deve vincere la concorrenza di Bucolo mentre i laterali potrebbero essere Calapai e Joel Baraye, con Valeau che potrebbe essere impiegato a sinistra. A protezione del portiere Pisseri agiranno come sempre Silvestri, Aya e Marchese.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Reggina Catania, indicando negli ospiti i favoriti; il valore assegnato all’eventualità della vittoria rossazzurra è infatti di 2,30 volte la somma messa sul piatto, contro la quota di 3,05 volte la puntata che accompagna il segno 1 da giocare per il successo casalingo. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,10 volte quanto giocato con questo bookmaker.



