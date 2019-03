Diretta Sassari Trento/ Streaming video e tv: Pozzecco sfida Buscaglia (basket A1)

Sassari Trento va in scena alle ore 18:15 di domenica 24 marzo, valida per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaSerradimigni si gioca una partita molto interessante in chiave playoff, tra una Dolomiti Energia che come lo scorso anno sta risalendo la china di slancio, arrivando già a ottenere un posto tra le prime otto della classifica, e una Dinamo che invece ha vissuto un periodo difficile nel girone di ritorno ma è riuscita a riprendersi con la preziosa vittoria di Pistoia, arrivata in overtime al termine e dunque sul filo di lana. Un successo che permette al Banco di Sardegna di restare agganciato al treno della post season, ma a questo punto diventa fondamentale non perdere altro terreno perchè le partite di margine sono già due; Trento invece arriva dal fondamentale successo contro Trieste, una sfida diretta che ha lanciato l’Aquila affondando una rivale diretta, anche se l’Alma mantiene in ogni caso il vantaggio per la differenza canestri. Stiamo allora in attesa di quanto potrà accadere nella diretta di Sassari Trento, intanto possiamo andare a fare una valutazione del momento delle due squadre che si incroceranno sul parquet.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non essendo una delle sfide nel palinsesto della giornata, la diretta tv di Sassari Trento non sarà a disposizione; per tutti gli abbonati al servizio tuttavia sarà a disposizione la piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle sfide di Serie A1 in diretta streaming video con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche di squadra e dei singoli giocatori che scenderanno sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sassari Trento può essere considerata come la sfida tra due società giovani, che in pochi anni hanno saputo costruire qualcosa di importante: per la Dinamo ci sono addirittura dei trofei in bacheca con lo storico 2015 che ha portato in dote scudetto e Coppa Italia, l’Aquila arriva da due finali playoff consecutive e punta al tris. Si ritrovano in panchina Gianmarco Pozzecco e Maurizio Buscaglia: quando la Mosca Atomica allenava Varese, i due erano stati protagonisti del simpatico siparietto alla cerimonia del sorteggio del calendario, si conoscono bene e puntano lo stesso obiettivo. Il passo di Trento nel girone di ritorno è ottimo: sei vittorie e una sola sconfitta contro la lanciatissima Cantù. Come già detto invece il Banco di Sardegna ha interrotto una serie negativa vincendo a Pistoia: arrivava da cinque sconfitte, compresa quella a tavolino contro Cremona per la presenza in panchina di un Pozzecco squalificato. In mezzo Sassari ci ha infilato anche la semifinale di Coppa Italia arrivata quasi a sorpresa, Trento alla Final Eight di Firenze non ci è arrivata ma adesso sta recuperando la sua situazione, e possiamo anche dire che, per come sta andando, ci stupiremmo di non vedere la Dolomiti Energia nei prossimi playoff.



