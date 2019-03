Diretta Pistoia Sassari/ Streaming video e tv: posta in palio altissima (basket)

Pistoia Sassari, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard e Dario Morelli, si gioca oggi, domenica 17 marzo 2019, con palla a due alle ore 18.30 presso il PalaCarrara della città toscana per la ventiduesima giornata della Serie A di basket. Classifica alla mano, Pistoia Sassari sarà una partita dalla posta in palio assai delicata: i padroni di casa della Oriora hanno appena 10 punti in classifica, condividono con Reggio Emilia l’ultimo posto, domenica scorsa hanno perso a Cremona e di conseguenza avrebbero estremo bisogno di conquistare una vittoria per fare un passo avanti verso la salvezza, che è l’unico obiettivo stagionale per Pistoia. Sassari invece una settimana fa ha perso a Venezia, ha 18 punti in classifica e di conseguenza ha quattro lunghezze di ritardo sulla zona playoff: un nuovo passo falso potrebbe pesare tantissimo per le ambizioni dei sardi, che di conseguenza devono vincere per rimanere in scia alle squadre che attualmente fanno parte delle migliori otto della Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pistoia Sassari, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaCarrara.

RISULTATI E CONTESTO

Pistoia Sassari non può certo essere definita come una partita di cartello, ma proprio per questo è un match che nessuno può permettersi di sbagliare. Pistoia come sappiamo naviga nei bassifondi e anzi, senza la vittoria a tavolino contro l’Olimpia Milano per il caso Nunnally, la Oriora sarebbe da sola all’ultimo posto, dato che evidenzia in modo chiarissimo la stagione difficile che sta vivendo Pistoia, la quale spera almeno che al termine del campionato questo “bonus” possa servire a conquistare la permanenza nel massimo campionato. Sassari invece sta navigando nella mediocrità: al termine del girone d’andata aveva almeno conquistato un posto nella Final Eight di Coppa Italia, dove anzi i sardi si sono presi la soddisfazione di eliminare Venezia con una pazzesca rimonta nei quarti, ma da allora il rendimento di Sassari è ulteriormente calato e adesso i playoff sembrano abbastanza lontani. Oggi potrebbe essere l’ultima chiamata: perdere contro il fanalino di coda potrebbe mettere fine alle ambizioni della Dinamo.



