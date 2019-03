Diretta Sudtirol Vicenza/ Streaming video e tv: quote, altoatesini favoriti (Serie C)

Sudtirol Vicenza, che si gioca al Druso nella giornata di domenica 24 marzo (calcio d’inizio alle ore 14:30) rientra nel 32^ turno del girone B per il campionato di Serie C 2018-2019. Per gli altoatesini è un momento altalenante: tre vittorie nelle ultime cinque e una sola sconfitta nelle ultime undici, ma con un brutto ko interno contro la Giana Erminio che ha interrotto una crescita che potrebbe ancora portare alla fase nazionale dei playoff. Domenica scorsa la vittoria contro la Vis Pesaro ha rilanciato un Sudtirol che non vinceva da due partite e che adesso si trova al quinto posto della classifica, potendo saltare due posizioni in un colpo solo avvicinando eventualmente anche la Triestina; il Vicenza, ancora in corsa in Coppa Italia ma sconfitto in casa nella semifinale di andata, è nono e difende un tesoretto di 5 punti (su Vis Pesaro e Ternana) in chiave qualificazione ai playoff, dopo il roboante 4-1 di San Benedetto ha mancato la possibilità di chiudere i conti facendosi battere in casa dalla Triestina e dunque deve ancora macinare punti per prendersi l’obiettivo minimo. La diretta di Sudtirol Vicenza si prospetta allora molto interessante: vedremo quello che succederà tra qualche ora, intanto valutiamo insieme le possibili scelte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VICENZA

In Sudtirol Vicenza Zanetti schiera gli altoatesini con il solito centrocampo a rombo, nel quale De Rose fa il regista basso mentre Tommaso Morosini si dispone sulla trequarti con Turchetta e Niccolò Romero che agiscono in qualità di attaccanti. A centrocampo avremo come sempre due esterni in capitan Fink e Tait, insidiati da Berardocco e Antezza che però partono indietro nelle gerarchie del loro allenatore; Pasqualoni e Fabbir saranno i terzini di una difesa schierata a protezione del portiere Nardi, e completata da due centrali che saranno Ierardi e Vinetot. Vicenza messo in campo con modulo speculare da Giovanni Colella: Davide Bianchi e Martin esterni bassi, Pasini e Bizzotto i centrali davanti al portiere Grandi e un centrocampo nel quale Pontisso dovrebbe essere il playmaker che si avvale della collaborazione di Zonta e Nicolò Bianchi, con però Cinelli che potrebbe avere una maglia dal primo minuto. Curcio dovrebbe nuovamente essere il trequartista, mentre ancora una volta Maistrello e Rachid Arma lanciano la loro candidatura dovendo vincere la concorrenza di Guerra e Giacomelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla diretta di Sudtirol Vicenza avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui gli altoatesini partono in vantaggio: il segno 1 per la loro vittoria porta in dote un guadagno pari a 2,25 volte la somma messa sul piatto, con il risultato di parità (identificato dal segno X) il valore si alza a 2,90 volte la puntata mentre l’ipotesi del successo esterno, regolata dal segno 2, vi permetterebbe una vincita di 3,35 volte la cifra giocata con questo bookmaker.



