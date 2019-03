Diretta Virtus Verona Rimini/ Streaming video e tv: quote, chi è favorito? (Serie C)

Virtus Verona Rimini, che viene diretta dal signor Alessio Clerico, si gioca alle ore 16:30 di domenica 24 marzo ed è una delle sfide più delicate nel panorama della 32^ giornata del girone B, per il campionato di Serie C 2018-2019: è infatti una sfida diretta tra due delle quattro squadre che si trovano a quota 32 punti, e che stanno lottando per salvarsi (le altre sono AlbinoLeffe e Renate). Al momento due di loro sarebbero al sicuro mentre le altre due dovrebbero giocare il playout per non retrocedere; potrebbe influire anche la classifica avulsa e ci sono almeno altre tre formazioni che potrebbero rientrare nel contesto. Il Rimini, reduce dalla sconfitta interna contro il Ravenna, si è complicato la vita perdendo le ultime due partite e ottenendo una sola vittoria nelle ultime otto, nelle quali ha raccolto 5 punti venendo riassorbito dal gruppo; al contrario la Virtus Verona ha abbandonato l’ultimo posto con 11 punti nelle ultime cinque, arriva da due vittorie e il colpo sul campo del Teramo potrebbe essere utile anche per andare a riprendere gli abruzzesi che non sono distanti. Vedremo come andranno le cose in questa sfida del Gavagnin-Nocini; aspettando la diretta di Virtus Verona Rimini possiamo studiare le scelte dei due allenatori valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Rimini non sarà disponibile: infatti queste le partite del campionato di Serie C, ad eccezione di qualche posticipo, sono esclusiva del portale elevensports.it che ancora una volta le fornisce ai propri abbonati (o a chi decidesse di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso) in diretta streaming video. Per seguire questa sfida sarà dunque necessario dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA RIMINI

Le scelte di Luigi Fresco per Virtus Verona Rimini dovrebbero vertere sul solito 4-3-1-2: Grandolfo cerca spazio nel tandem offensivo con Danti e Ferrara che appaiono ancora favoriti, Grbac agirà sulla trequarti mentre in mezzo al campo ci sarà la regia di Giorico supportata da due mezzali, presumibilmente ancora Onescu e Casarotto con quest’ultimo autore del gol del vantaggio domenica scorsa. La difesa a protezione del portiere Giacomel (che appare in vantaggio su Chironi) dovrebbe invece essere composta da Lavagnoli e Manfrin come terzini e dalla coppia centrale Jacopo Rossi-Sirignano. Il Rimini sarà disposto con il 3-5-2 da Marco Martini: davanti a Scotti ci sono Ferrani, Nava e Venturini, avanzano la loro posizione gli esterni Kalombo e Guiebre che agiranno sulla linea dei centrocampisti dove Alimi e Candido saranno impiegati come interni ai lati di Montanari, probabilmente il playmaker arretrato. Scalpita Buonaventura, che vuole avere un posto nei due di attacco: dovrà eventualmente scalzare uno tra Arlotti e Volpe, senza dimenticarsi che anche Piccioni potrebbe essere preso in considerazione dal suo allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Virtus Verona Rimini sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra di casa è solo leggermente favorita, avendo un valore di 2,30 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Per il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, la quota prevede una vincita di 2,95 volte quello che avrete messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno, il vostro guadagno corrisponderà a 3,20 volte la cifra investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA