Diretta Viterbese Vibonese/ Streaming video e tv: scontro per i playoff (Serie C)

Viterbese Vibonese, diretta dall’arbitro Francesco Carrione della sezione Aia di Castellammare di Stabia, è in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2019, presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, che ospita la sfida valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Viterbese Vibonese vedrà i padroni di casa laziali scendere in campo pochi giorni dopo il recupero di mercoledì contro la Virtus Francavilla, l’ennesima tappa di un campionato ad handicap per i laziali, che hanno pareggiato per 0-0 salendo a quota 40 punti in classifica, dunque in zona playoff a maggior ragione tenendo presente che la Viterbese ha ancora un paio di partite da recuperare. Parlando invece della Vibonese, ecco che i calabresi hanno anch’essi 40 punti in classifica, dunque pure loro fanno parte di chi insegue un posto ai playoff, anche se con due giornate in più già disputate e dunque potenzialmente alle spalle della Viterbese. Domenica scorsa per la Vibonese una bella vittoria contro il Rende per 1-0 nel derby calabrese, una positiva spinta per cercare un posto in zona playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Vibonese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE VIBONESE

Le probabili formazioni per Viterbese Vibonese ci propongono per i padroni di casa il modulo 3-5-2 nel quale Antonio Calabro potrebbe proporre dal primo minuto Valentini in porta e una retroguardia a tre con Coda, Rinaldi e Atanasov. A centrocampo invece da destra a sinistra scegliamo De Giorgi, Damiani, Cenciarelli, Tsonev e Sperando, infine Lippi e Polidori che potrebbero essere i due titolari nel reparto offensivo. Dall’altra parte, ecco una Vibonese che mister Nevio Orlandi potrebbe schierare secondo il 3-4-2-1: in porta Zaccagno, davanti a lui una retroguardia a tre composta da Prezioso, Malberti e Silvestri, mentre in mediana ecco la coppia formata da Obodo e Melillo, più Inizio esterno destro e Tito a sinistra, infine il reparto d’attacco con Allegretti e Scaccabarozzi sulla linea della trequarti per agire in appoggio alla prima punta Bubas.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Viterbese Vibonese. Secondo quanto ci dicono le quote Snai, possiamo osservare che il segno 1 è considerato favorito ed è quotato a 2,05. Si sale poi in caso di pareggio a quota 3,05 per il segno X, infine ecco che il segno 2 varrebbe 3,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella possibilità di una vittoria fuori casa della Vibonese.



