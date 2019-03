Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Classifiche aggiornate diretta gol live score

Nuova giornata tutta dedicata ai risultati delle Qualificazioni agli Europei del 2020: con oggi lunedì 25 marzo siamo ormai nel vivo della seconda giornata della fase a gironi ma presto dovremo salutare le competizione perché ritorneranno di scena i campionati nazionali. Prima però di dover rimandare tutto al mese di giugno, vediamo quali sono le partite in programma per questa giornata, dove saranno i gironi A, B e H ad essere protagonisti. Lo schema delle partite è ben chiaro con 7 match previsti e solo due fasce orarie. Il primo fischio d’inizio quindi lo sentiremo alle ore 18,00 per la sfida tra Turchia e Moldavia, mentre le altre partite avranno tutte inizio alle ore 20,45 e quindi Montenegro-Inghilterra, Kosovo-Bulgaria, Portogallo-Serbia, Lussemburgo-Ucraina, Francia-Islanda e Andorra-Albania.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020:CHE ACCADE IN CLASSIFICA

In attesa che i risultati delle qualificaioni agli Europei 2020 che otterremo questa sera scombinino le cose nelle varie classifiche dei gironi protagonisti oggi in campo andiamo allora a controllare che sta accadendo. Ecco che allora nel girone A dobbiamo segnalare la prima posizione dell’Inghilterra, ottenuta grazie ai tre punti vinti nel primo match contro la Repubblica ceca, dove pure la Tre leoni si è affermata con l’ampio risultato di 5-0. Nel gruppo B è però il Lussemburgo la nazionale da tenere d’occhio al vertice del girone, grazie ai tre punti messi a tabella con il successo ottenuto a spese della Lituania nella prima giornata di competizione. Infine nel girone H diamo spazio alla nazionale favorita ovvero la Francia: i galletti pur con tre punti devono però condividere lo status di capolista pur con Turchia e Islanda, che non hanno messo il piede in fallo nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE A

Ore 20,45 Montenegro-Inghilterra

Ore 20,45 Kosovo-Bulgaria

Inghilterra 3, Montenegro 1, Bulgaria 1, Kosovo 0, Repubblica Ceca 0

GIRONE B

Ore 20,45 Portogallo-Serbia

Ore 20,45 Lussemburgo-Ucraina

Lussemburgo 3, Portogallo 1, Ucraina 1, Serbia 0, Lituania 0

GIRONE H

Ore 18,00 Turchia-Moldavia

Ore 20,45 Francia-Islanda

Ore 20,45 Andorra-Albania

Francia 3, Islanda 3, Turchia 3, Albania 0, Andorra 0, Moldavia 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA