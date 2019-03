Diretta Miami Open 2019/ Djokovic Bautista streaming video e tv, orario (tennis)

Al Miami Open 2019 si inizia a giocare nuovamente alle ore 17:00 di martedì 26 marzo: nel tabellone maschile si disputa l’intero programma degli ottavi di finale mentre nel main draw femminile avremo i primi due quarti. Purtroppo non ci sono più italiani rimasti: ancora una volta il nostro Paese non è riuscito a fare la differenza in questo torneo di tennis, l’ultimo eliminato è stato Marco Cecchinato che, caduto in due set contro David Goffin, ha spalancato la strada al belga verso un quarto turno contro Frances Tiafoe – che ha chiuso l’epopea in Florida di David Ferrer – e soprattutto privato gli azzurri di un possibile grande risultato. Il che non significa che i match del giorno siano meno interessanti: intorno alle ore 19:00 infatti giocherà Novak Djokovic, sempre a caccia del record di titoli in questo Master 1000, mentre dovremo aspettare almeno le due della nostra mattina per vedere Roger Federer. Dunque un’altra grande diretta del Miami Open 2019 ci attende oggi; non resta che metterci comodi e vedere quello che succederà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: LE SFIDE DEL GIORNO

Dunque nella giornata di martedì del Miami Open 2019 abbiamo i due big, che potrebbero incrociarsi in finale: con il settimo titolo Novak Djokovic opererebbe il sorpasso ai danni di Andre Agassi e rilancerebbe la sua forte candidatura dopo il flop di Indian Wells. Il suo avversario oggi è Roberto Bautista Agut, che lo ha battuto due volte in nove precedenti e lo ha fatto appena poche settimane fa, nella semifinale di Doha (qui a Miami ha sconfitto il nostro Fabio Fognini). Per Roger Federer invece l’ostacolo da superare si chiama Daniil Medvedev: giovane russo che forse non fa parlare troppo di sè come i colleghi della NextGen, ma che è decisamente solido e lo scorso anno, nel Master 1000 di Shanghai, aveva anche strappato un set al Re che poi lo aveva eliminato nella semifinale di Basilea. Tra gli altri match in programma, sicuramente quello che stuzzica di più vede impegnati Stefanos Tsitsipas, che è il campione in carica alla NextGen Atp, e Denis Shapovalov che, unico della sua generazione, ha giocato il torneo di Rho per due anni consecutivi; poi attenzione alla sfida tra Borna Coric e un Nick Kyrgios che spera finalmente di arrivare al successo in un grande appuntamento, forse la cosa che ancora gli manca per fare quel salto di qualità che ormai è atteso da tempo ma che non è ancora arrivato.



