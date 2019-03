Diretta Chievo Cagliari/ Streaming video e tv: isolani per la salvezza (Serie A)

Chievo Cagliari, diretta dal signor Rosario Abisso, si gioca venerdì 29 marzo alle ore 20.30, sarà la sfida che aprirà il programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. In questo campionato il Chievo ha vinto una sola partita contro il Frosinone, ma l’ultimo pareggio in casa dell’Atalanta ha dimostrato come i veneti siano intenzionati a dare il massimo fino alla fine, nonostante una retrocessione ormai annunciata. E’ avvisato il Cagliari che con l’ultimo successo interno sulla Fiorentina – preziosissimo – si è portato a +6 dalla zona retrocessione: la quota salvezza si sta però alzando e ai sardi serviranno altri punti per ritagliarsi la loro definitiva tranquillità, anche se per il momento il rischio di abbandonare il campionato di Serie A non è elevatissimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Cagliari sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che si potranno collegare sul canale numero 202 del satellite (Sky Sport Serie A). Ci sarà anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito skygo.sky.it tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CAGLIARI

Andiamo adesso a leggere le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Bentegodi di Verona in Chievo Cagliari. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Sorrentino; Rossettini, Cesar, Barba; Depaoli, Dioussè, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski e Meggiorini. Risponderà il Cagliari schierato con questo undici: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro e Thereau.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-4-1-2 per quanto riguarda il Chievo allenato da Mimmo Di Carlo ed il 4-3-1-2 scelto per il Cagliari guidato in panchina da Rolando Maran. Cagliari già due volte vincente contro il Chievo in questa stagione sempre col medesimo punteggio, 2-1 sia in Coppa Italia a Verona, sia in campionato alla Sardegna Arena. Al 17 febbraio 2018, sempre per 2-1, risale l’ultima vittoria interna del Chievo contro i Cagliari. Curiosamente i sardi non hanno invece mai sbancato il Bentegodi contro il Chievo in campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la sfida tra Chievo e Cagliari praticamente in perfetto equilibrio. Successo interno quotato 2.70 da Bwin, pareggio quotato 3.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 2.80 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.37 e l’under 2.5 quotato 1.57 da Bet 365.



