Diretta Cremonese Verona/ Streaming video Rai: sfida delicata (Serie B)

Cremonese Verona, che sarà diretta dal signor Marinelli, si gioca venerdì 29 marzo alle ore 21.00 e sarà la sfida che aprirà il programma della trentesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Per i grigiorossi 4 punti nelle ultime 2 partite di campionato, una boccata d’ossigeno che ha permesso loro di portarsi a +3 dal Venezia (proprio un pari in casa dei lagunari è stato l’ultimo risultato della Cremonese) e dalla zona play out. L’ultimo pari in casa contro l’Ascoli ha fatto invece scivolare il Verona al quarto posto in classifica, a -4 dal Brescia primo e a -3 dal Palermo secondo, ma con una partita in più finora disputata rispetto alle Rondinelle e ai siciliani; la promozione diretta dunque si allontana, ma sappiamo bene che il campionato cadetto è destinato a riservare emozioni fino all’ultima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Verona si potrà seguire in diretta tv in chiaro collegandosi su RaiSport, canale numero 57 del digitale terrestre, e di conseguenza anche sul portale www.raiplay.it, selezionando il canale di riferimento e senza costi aggiuntivi. Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o smart tv o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet: sul web la partita sarà visibile anche sull’applicazione RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VERONA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Zini di Cremona. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Agazzi; Mogos, Claiton, Terranova; Del Fabro, Arini, Castagnetti, Soddimo, Renzetti; Piccolo e Montalto. Risponderà il Verona schierato con questo undici: Silvestri; Bianchetti, Marrone, Empereur, Balkovec; Faraoni, Gustafson, Henderson; Laribi, Pazzini e Lee.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda la Cremonese allenata da Rastelli ed il 4-3-3 scelto per il Verona guidato in panchina da Grosso. Lo scorso 2 novembre 1-1 nel match d’andata tra le due compagini, a Cremona grigiorossi e gialloblu non si affrontano invece dal 20 febbraio 2011, 1-2 in favore del Verona il risultato finale. La Cremonese non batte il Verona in campionato dal 3-1 del 21 settembre 2008.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Cremonese favorita per la vittoria sul Verona. Successo interno quotato 2.40 da Bwin, pareggio quotato 3.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.20 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.50 e l’under 2.5 quotato 1.50 da Bet 365.



