Diretta Udinese Bologna/ Streaming video e tv: sfida per la salvezza (Serie A)

Udinese Bologna, che sarà diretta dal signor Davide Massa, si gioca alle ore 15:00 di domenica 3 marzo: siamo nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, alla Dacia Arena dove quello che succederà nei 90 minuti potrebbe essere determinante per la salvezza. I felsinei infatti sono terzultimi, e stanno impostando la loro corsa sui friulani che, prima di battere il Chievo e tornare così al successo, erano la squadra appena sopra. Adesso i punti di vantaggio sono 4, ma naturalmente per Davide Nicola non è ancora il momento di rilassarsi: i bianconeri hanno vinto appena due partite nelle ultime 12, e soprattutto non ottengono un successo esterno da fine settembre, ancora contro il Chievo e dunque un girone fa. Il Bologna ha dato la sensazione di poter cambiare passo con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic in panchina: il tecnico serbo ha battuto l’Inter all’esordio poi pareggiare contro il Genoa, il calendario in seguito non gli ha dato una mano perché sono arrivate le sconfitte contro Roma e Juventus pur giocando anche meglio delle due grandi. Da oggi però inizia un ciclo che prevede Cagliari, Sassuolo e Chievo in casa con di mezzo le trasferte di Torino (sponda granata) e Bergamo: l’imperativo è fare almeno 9 punti per uscire dalla zona calda. Vedremo se i primi tre arriveranno oggi nella diretta di Udinese Bologna, intanto noi valutiamo le possibili scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di questa partita.

Ecco allora come Nicola e Mihajlovic potrebbero affrontare Udinese Bologna: i friulani ritrovano Okaka e Sandro ma ancora non al top, in più perdono Fofana per squalifica e dunque in mezzo al campo dovrebbe giocare Ingelsson, che sarà una delle due mezzali al fianco di Mandragora con De Paul che ancora una volta abbasserà la sua posizione, lasciando spazio al tandem Pussetto-Lasagna in attacco. Sugli esterni dovrebbero agire Stryger Larsen e Zeegelaar; in difesa titolare l’ex De Maio che sarà schierato sul centrodestra, la posizione centrale davanti a Musso dovrebbe competere a Nuytinck e dunque sulla sinistra della linea arretrata agirà Troost-Ekong. Anche il Bologna ha un centrocampista squalificato, cioè Pulgar: si candida Nagy a prenderne il posto, Andrea Poli e Soriano restano ovviamente confermati come interni mentre davanti Palacio è disponibile, ma in caso non fosse ancora al top sarebbe Edera a giocare (favorito su Orsolini) in un tridente completato da Nicola Sansone e Santander. Ibrahima Mbaye e Dijks giocano in qualità di terzini, in mezzo alla difesa avremo invece Danilo e Lyanco (in vantaggio su Helander) a protezione di Skorupski.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Udinese Bologna indicano nella squadra di casa la favorita per la vittoria: il segno 1 che identifica questa ipotesi vale infatti 2,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, contro l’eventualità del successo esterno che, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare un valore di 3,25 volte la puntata. Il segno X è quello sul quale dovrete scommettere per il pareggio, e la vincita in questo caso corrisponderebbe a 3,05 volte la somma giocata.



