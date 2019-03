Video/ Milan Sassuolo (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 26^ giornata)

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan supera per 1 a 0 il Sassuolo con un’autorete di Lirola: il video di Milan Sassuolo ci mostra una partita in cui i neroverdi avrebbero meritato di più, ma che proietta i rossoneri al terzo posto. Nel primo tempo i rossoneri cominciano bene prendendo in mano le redini del gioco ma lasciando ai neroverdi la prima grande occasione del match quando, al 21′, Donnarumma disinnesca la pericolosa deviazione di Djuricic. I padroni di casa passano dunque in vantaggio al 35′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con la deviazione decisiva di Lirola per l’autogoal del Sassuolo. La formazione allenata dal tecnico De Zerbi reagisce colpendo un palo al 40′ e vedendosi annullare il possibile pareggio al 42′ con Boga. Nel secondo tempo gli ospiti sembrano in grado di poter lottare e ripristinare l’equilibrio ma la partita cambia nuovamente quando il portiere Consigli viene espulso con un rosso diretto al 64′ per un fallo fuori area su Paquetà, lanciato a rete. Nel finale Kessie sfiora il raddoppio con uno spunto interessante al 76′ ma il neo entrato estremo difensore Pegolo, inserito al posto dell’incolpevole Magnanelli, mantiene aperta la sfida fino al triplice fischio del direttore di gara. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Milan di salire al terzo posto a quota 48 nella classifica di Serie A mentre il Sassuolo non si muove rimanendo fermo a 31 punti.

VIDEO MILAN SASSUOLO: STATISTICHE

Per il video di Milan Sassuolo analizziamo le statistiche dell’incontro. Emerge come la squadra neroverde avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto essendosi ad esempio aggiudicato il possesso palla con il 56%, supportato anche da una migliore precisione nei passaggi: l’88% contro il l’87% con 439 e 374 appoggi completati. I neroverdi hanno pure perso meno palloni, 30 a 31 con 6 per Sensi, e ne hanno recuperati un numero maggiore, 26 a 19 con 4 per Boga. In fase offensiva sempre meglio i giocatori di De Zerbi rispetto a quelli di Gattuso: 11 a 7 i tiri totali, dei quali 6 a 4 indirizzati nello specchio della porta di cui 2 per Berardi, e 4 a 3 le occasioni da goal. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Milan è stata la squadra più fallosa a causa del 20 a 9 nel conteggio dei falli commessi e l’arbitro Paolo Valeri, della sezione di Roma 2, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Bakayoko, Paquetà e Ricardo Rodriguez tra le fila del Milan, oltre ad aver espulso con un cartellino rosso diretto il portiere Consigli nel Sassuolo.

IL TABELLINO

Prima del video di Milan Sassuolo controlliamo il tabellino della partita:

Reti: 35′ autogol Lirola (S).

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko (56′ Biglia), Paqueta (73′ Castillejo), Suso, Piatek (85′ Cutrone), Calhanoglu. A disp.: Reina, Donnarumma A., Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Strinic, Laxalt. All.: Gattuso.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli (68′ Pegolo); Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli (63′ Bourabia), Sensi, Magnanelli; Berardi, Djuricic (75′ Matri), Boga. A disp.: Lemos, Da Silva, Scamaccia, Sernicola, Odgaard, Magnani, Khouma, Di Francesco, Adjapong. All.: De Zerbi.

Arbitro: Paolo Valeri (Roma 2).

Ammoniti: 37′ Bakayoko (M); 51′ Paquetà (M); 90’+2′ Rodriguez (M). Espulsi: 64′ Consigli (S).

