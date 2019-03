Diretta AlbinoLeffe Fermana/ Streaming video e tv: quote, lombardi favoriti (Serie C)

AlbinoLeffe Fermana, che sarà diretta dal signor Davide Moriconi, si gioca sabato 30 marzo alle ore 18.30 e sarà di fatto l’anticipo del girone B della Serie C 2018-2019, giunta alla sua trentatreesima giornata. Doppio colpo esterno dei seriani che nelle ultime due partite di campionato hanno vinto 0-1 contro il Renate e contro il Ravenna, successi che hanno staccato di due punti l’AlbinoLeffe dalla zona retrocessione, ma certamente non hanno ancora permesso di chiudere i conti rispetto al principale obiettivo della società bergamasca. Un trend che peraltro andrà confermato ora in casa contro una Fermana che con lo 0-0 contro la Vis Pesaro (a dire il vero deludente) ha ottenuto il suo settimo punto nelle ultime 3 partite, riprendendosi dopo un momento di crisi e mantenendo 7 punti di vantaggio sul confine della zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

AlbinoLeffe Fermana non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE FERMANA

Andiamo adesso a studiare e valutare le possibili scelte dei due allenatori, nelle probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Cortinovis; Gelli, Gusu, Gavazzi, Riva, Ruffini; Sbaffo, Genevier, Giorgione; Kouko e Cori. Risponderà la Fermana schierata con questo undici: Marcantognini; Scrosta, Comotto, Sarzi Puttini; Misin, Fofana, Giandonato, Urbinati, Sperotto; Lupoli e Malcore.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 sia per quanto riguarda l’AlbinoLeffe allenato da Michele Marcolini, sia per la Fermana guidata in panchina da Flavio Destro. Pareggio a reti bianche nel match d’andata tra le due squadre in questa stagione disputato allo stadio Recchioni di Fermo. Al 21 marzo dell’anno scorso risale l’ultimo precedente interno per l’Albinoleffe contro la Fermana, 1-0 il risultato finale in favore dei seriani.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono l’AlbinoLeffe favorito per la vittoria sulla Fermana. Successo interno quotato 2.25 da Bwin, pareggio quotato 3.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.65 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.10 e l’under 2.5 quotato 1.65.



