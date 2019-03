Diretta Casalmaggiore Novara/ Streaming video e tv: sfida di prestigio a Pala Radi

Casalmaggiore Novara, diretta dagli arbitri Giuseppe Certo e Mariano Gasparro, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 30 marzo al Pala Radi di Cremona: fischio d’inizio previsto alle ore 20.30. Si accenderà oggi l’ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 e ci si presenta un match tutto da vivere con la diretta tra Casalmaggiore e Novara: la sfida infatti vedrà in campo protagoniste di grande spessore del campionato che oramai volge al termine: eppure la posta in palio non è alta. Di fatto sia le rosanero che le azzurre sanno già di poter accedere al tabellone dei play off scudetto e poco potrebbero cambiare i tre punti in palio: eppure, ricordando il match di andata (chiuso con la vittoria piemontese per 3-0) capiamo bene che sarà sfida di grande volley questa sera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta Casalmaggiore Novara sul digitale terrestre: la diretta tv è stata infatti stata assicurata dalle ore 20.30 sul canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Diretta streaming video assicurata tramite il portale raiplay.it anche in questa attesa sfida per la 26^ e ultima giornata del Campionato di serie A1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA CASALMAGGIORE NOVARA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima, la diretta tra Casalmaggiore e Novara di questa sera non vede una grande posta in palio benché questa sia l’ultima giornata della stagione regolare del campionato. La classifica parla chiaro: le azzurre, vincitrici della Coppa Italia infatti sono ben stabili al secondo gradino della classifica con 52 punti, e quindi 6 da recuperare su Conegliano per la vetta e 5 di vantaggio su Scandicci, terza. Simile situazione ma per la sesta posizione per Casalmaggiore, oggi padrona di casa. La squadra rosanero è infatti ferma con 40 punti, ma ne avrebbe cinque da recuperare per superare Monza. Pure le cremonesi non dovranno guardasi alle spalle: se è vero chenovaradista solo un punto, va anche ricordato che le bitontine saranno a riposo in questo turno di campionato.



