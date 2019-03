Diretta Cosenza Palermo/ Streaming video DAZN: quote, c’è grande equilibrio (Serie B)

Cosenza Palermo, che sarà diretta dal signor Volpi, va in scena sabato 30 marzo alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito, e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Con 7 punti ottenuti nelle ultime 3 partite disputate in campionato i siciliani hanno dimostrato di credere fortemente nella Serie A, mantenendo il secondo posto con un punto di vantaggio sul Lecce terzo (grazie al netto 4-1 contro il Carpi), ma con una partita disputata in meno rispetto ai salentini. L’esame di Cosenza sarà duro con i calabresi a -6 dalla zona play off e ancora alle prese con un calendario difficile, dopo la rocambolesca sconfitta casalinga contro il Brescia (da 2-0 a 2-3 nel finale) e il comunque positivo pareggio ottenuto sul campo del Pescara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cosenza Palermo non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o smart tv o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PALERMO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Perina, Bittante, Dermaku, Legittimo, D’Orazio, Bruccini, Mungo, Sciaudone, Hristov, Litteri e Tutino. Risponderà il Palermo schierato con questo undici: Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Trajkovski, Murawski, Jajalo, Falletti; Puscas e Nestorovski.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda il Cosenza allenato da Pietro Braglia ed il 4-4-2 scelto per il Palermo guidato in panchina da Roberto Stellone. Nel match d’andata il Palermo ha battuto 2-1 il Cosenza con reti di Salvi e Puscas e momentaneo pari di Baclet per i calabresi. Il Cosenza non batte il Palermo in campionato dal precedente disputato allo stadio San Vito, sempre in Serie B, il 26 maggio 2002 con il punteggio di 3-2.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono Cosenza e Palermo praticamente in perfetto equilibrio. Successo interno quotato 2.70 da Bwin, pareggio quotato 3.10 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 2.80 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.40 e l’under 2.5 quotato 1.53 da Bet 365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA