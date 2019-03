Diretta Pro Vercelli Gozzano/ Streaming video e tv: derby al Silvio Piola! (Serie C)

Pro Vercelli Gozzano, partita diretta dal signor Gino Garofalo, si gioca sabato 30 marzo alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Ancora un derby piemontese per la Pro Vercelli che dopo gli ultimi deludenti risultati, culminati nella netta sconfitta sul campo della Juventus U23, ha riposto nel cassetto l’ambizione di giocarsi il primo posto con l’Entella. Ancora una sfida con un’altra formazione piemontese anche per il Gozzano, che ha pareggiato a reti bianche contro il Novara ed ha ormai blindato la salvezza, anche se per la matricola i play off sono ancora lontani 6 punti e rappresentano un obiettivo ancora difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Gozzano non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI GOZZANO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Nobile; Berra, Milesi, Crescenzi, Mammarella; Bellemo, Sangiorgi; Germano, Emmanuello, M. Gatto e Morra. Risponderà il Gozzano schierato con questo undici: Casadei; Gigli, Mangraviti, Mané; Tumminelli, Palazzolo, Gemelli, Graziano, Evans; Messias e Libertazzi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-2-3-1 per quanto riguarda la Pro Vercelli allenata da Grieco ed il 3-5-2 per il Gozzano guidato in panchina da Antonio Soda. Unico precedente tra i professionisti per le due squadre, il match d’andata giocato lo scorso 2 dicembre allo stadio Silvio Piola di Novara, con la Pro Vercelli corsara col punteggio di 0-1 sul campo del Gozzano, rete decisiva messa a segno da Mammarella in chiusura di primo tempo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Pro Vercelli favorita per la vittoria sul Gozzano. Successo interno quotato 1.70 da Bwin, pareggio quotato 3.50 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 4.75 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.40 e l’under 2.5 quotato 1.53 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA