Diretta Salernitana Venezia/ Streaming video DAZN: granata per i playoff (Serie B)

Salernitana Venezia, diretta dall’arbitro Piscopo, che si gioca sabato 30 marzo alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Campani sconfitti sul campo del Livorno prima della sosta, terzo ko consecutivo per i granata e striscia nera che ha ridimensionato di molto le ambizioni della squadra ora a -6 dalla zona play off, ancora alla portata a lato che chiaramente si alzi il ritmo in queste ultime giornate di stagione regolare. Continua a navigare in cattive acque il Venezia reduce da due pareggi consecutivi in casa con identico punteggio, 1-1, ottenuti contro Palermo e Cremonese. Lagunari in zona play out a 28 punti, con una sola lunghezza di vantaggio rispetto alla coppia composta da Crotone e Foggia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Venezia non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o smart tv o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Arechi di Salerno. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Odjer, Lopez; Calaiò e Vuletich. Risponderà il Venezia schierato con questo undici: Vicario; Coppolaro, Modolo, Fornasier; Lombardi, Segre, Bentivoglio, Pinato, Bruscagin; Vrioni e Citro.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 sia per quanto riguarda la Salernitana allenata da Angelo Adamo Gregucci ed il 3-5-2 scelto per il Venezia guidato in panchina da Serse Cosmi. Nel match d’andata Venezia vincente di misura con il punteggio di 1-0 sulla Salernitana, gol decisivo messo a segno alla mezz’ora del primo tempo da Domizzi. I campani hanno invece vinto l’ultimo match interno disputato contro i lagunari, 3-2 il 20 gennaio 2018.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Salernitana favorita per la vittoria sul Venezia. Successo interno quotato 2.20 da Bwin, pareggio quotato 3.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.60 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.35 e l’under 2.5 quotato 1.57 da Bet 365.





