Diretta Siena Arzachena/ Streaming video e tv: gli isolani sono quasi salvi (Serie C)

Siena Arzachena, che viene diretta dal signor Valerio Maranesi e si gioca sabato 30 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Dopo l’ultimo pareggio in casa della capolista Entella i bianconeri toscani hanno confermato le loro ambizioni, anche se il primo posto è ancora lontano 6 lunghezze, con l’Entella che ha disputato inoltre una partita in meno: resta comunque aperta la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase nazionale dei playoff. Continua a crescere l’Arzachena che dopo l’ultimo successo per 3-0 contro il Pontedera sembra aver blindato la salvezza, con 6 punti di vantaggio su Lucchese e Cuneo che sono inoltre alle prese con problemi societari che potrebbero vanificarne gli sforzi sul campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Arzachena non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA ARZACHENA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Franchi di Siena. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Contini; Romagnoli, D’Ambrosio, Rossi; Bulevardi, Vassallo, Arrigoni, Gerli, Zanon; Aramu e Gliozzi. Risponderà l’Arzachena schierata con questo undici: Pini; Arboleda, Baldan, Moi, Bonacquisti; Ruzzittu, Manca, Casini, Nuvoli; Cecconi e Sanna.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda il Siena allenato da Mignani ed il 4-4-2 per l’Arzachena guidata in panchina da Giorico. Nel match d’andata di questo campionato i sardi l’hanno spuntata con il punteggio di 2-1, mentre il Siena ha vinto col punteggio di 3-2 l’ultimo precedente casalingo di campionato disputato contro l’Arzachena il 10 settembre 2017.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Siena favorito per la vittoria sull’Arzachena. Successo interno quotato 1.45 da Bwin, pareggio quotato 3.45 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 7.00 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.15 e l’under 2.5 quotato 1.66 da Bet365.



