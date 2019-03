Diretta Trento Torino/ Streaming video e tv: Fiat nei guai (basket Serie A1)

Trento Torino, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Fabrizio Paglialunga e Gianluca Capotorto, è l’anticipo nella 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: si gioca alle ore 20:30 di sabato 30 marzo presso la BLM Group Arena. La Dolomiti Energia è ormai arrivata a giocarsi i playoff, anche se nell’ultimo turno ha perso nettamente a Sassari; l’ascesa della squadra di Maurizio Buscaglia prosegue nonostante la battuta d’arresto e ormai il piano è quello di entrare nelle prime otto. Partita importante allora quella di stasera, contro una Fiat che non riesce più a ritrovarsi e, sconfitta in casa da Brescia domenica scorsa, si ritrova ancora con una sola gara di vantaggio su Pistoia, con la necessità di incamerare punti per evitare guai peggiori. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Trento Torino, di cui intanto possiamo andare a presentare i temi principali aspettandone la palla a due.

La diretta tv di Trento Torino non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite trasmesse nel turno di campionato; come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati per seguire tutte le gare della Serie A1 in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Trento Torino è delicata in particolar modo per la Fiat: come già detto infatti l’Aquila si è rilanciata verso i playoff e inizia la 24^ giornata facendo parte di un gruppetto di quattro squadre che sono a cavallo della zona playoff e delle posizioni appena sotto (le altre sono Virtus Bologna, Trieste e Cantù). La classifica è spezzata in due tronconi e Trento ha già virtualmente archiviato la salvezza, ripetendo quasi esattamente il campionato giocato lo scorso anno e che aveva condotto alla finale; nella seconda metà della graduatoria troviamo una Torino che domenica scorsa è stata raggiunta anche da Reggio Emilia, aumentando i rischi della retrocessione. L’Auxilium ha dimostrato che può giocarsela con tutte, perchè contro Brescia è rimasta in partita fino all’ultimo e ha avuto ampie possibilità di vincere; tuttavia manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità e inevitabilmente, man mano che ci avviciniamo alle ultime giornate della regular season, la paura di un altro passo falso e del peggioramento della situazione contribuisce a frenare la lucidità di un gruppo di talento che, non progettato per fare una corsa nelle ultime posizioni, adesso dovrà far vedere di potersela giocare nei bassifondi con continuità e soprattutto andando a prendersi vittorie importanti.



