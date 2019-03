Diretta Virtus Francavilla Potenza/ Streaming video e tv: quote del match (Serie C)

Virtus Francavilla Potenza, partita che viene diretta dal signor Ermanno Feliciani, si gioca sabato 30 marzo alle ore 16.30 e sarà l’anticipo che aprirà il programma della trentatreesima giornata del girone C nel campionato di Serie C 2018-2019. Pugliesi reduci dall’esaltante vittoria interna contro il Trapani, un 4-1 rifilato alla seconda della classe, e da due pareggi contro Viterbese e Monopoli che hanno permesso alla Virtus di issarsi al sesto posto in classifica, a sole quattro lunghezze dal Potenza quinto che, superando in casa il Bisceglie di misura con il punteggio di 1-0, ha proseguito la sua serie positiva. Chi farà risultato in questo scontro potrebbe proporsi ufficialmente come potenziale rivelazione in vista dei play off per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Francavilla Potenza non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA

Le probabili formazioni dell’incontro. I padroni di casa pugliesi scenderanno in campo con questo undici titolare: Nordi, Zenuni, Sarao, Partipilo, Pino, Albertini, Caporale, Gigliotti, Folorunsho, Nunzella e Tiritiello. Risponderà il Potenza schierato con questo undici: Ioime, Panico, Dettori, Coccia, França, Giosa, Ricci, Ramos, Di Somma, Lescano e Guaita.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 sia per quanto riguarda la Virtus Francavilla allenata da Bruno Trocini, sia per il Potenza guidato in panchina da Giuseppe Raffaele. Nel match d’andata di questo campionato allo stadio Viviani, Potenza vincente 3-1 contro la Virtus Francavilla. Le due squadre non si affrontano in Puglia dal 27 settembre 2015 in Serie D, anche in quel caso furono i lucani a spuntarla con il punteggio di 0-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Virtus Francavilla favorita per la vittoria sul Potenza. Successo interno quotato 2.35 da Bwin, pareggio quotato 2.95 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.05 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.20 e l’under 2.5 quotato 1.55.



