Diretta Cavese Catanzaro/ Streaming video tv: giallorossi in ripresa (Serie C)

Cavese Catanzaro, diretta dal signor Daniel Amabile, va in scena domenica 31 marzo alle ore 14.30; sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone C. I metelliani sono ad una sola lunghezza dai play off dopo l’ultimo spettacolare 3-3 contro il Rende. Risultato lusinghiero per una neopromossa, ora chiamata a centrare il salto di qualità contro il Catanzaro quarto della classe, tornato alla vittoria nell’ultimo turno di campionato contro la Sicula Leonzio: un 3-0 che ha permesso ai giallorossi di interrompere una serie di 3 sconfitte consecutive che li aveva allontanati dal terzetto di testa del raggruppamento, e che purtroppo per Gaetano Auteri e i suoi ragazzi ha chiuso definitivamente le porte al grande sogno di prendersi la promozione diretta. Tuttavia il Catanzaro sarà la grande mina vagante nei playoff, una squadra che tutti vorranno evitare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cavese Catanzaro non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE CATANZARO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Lamberti di Cava de’ Tirreni. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: De Brasi, Palomeque, Silvestri, Favasuli, Fella, Bacchetti, Tumbarello, Nunziante, Magrassi, Filippini e Sainz-Maza. Risponderà il Catanzaro schierato con questo undici: Furlan; Celiento, Riggio, Signorini; Statella, Iuliano, Maita, Favalli; Casoli, Bianchimano e Fischnaller.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-3 per quanto riguarda la Cavese allenata da Giacomo Modica e il 3-4-3 per il Catanzaro guidato in panchina da Gaetano Auteri. Nel match d’andata disputato in casa dei calabresi, 1-1 il risultato finale tra Catanzaro e Cavese. I giallorossi hanno vinto in goleada in Coppa Italia lo scorso 2 settembre, 5-2 il risultato inflitto ai metelliani.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Catanzaro favorito per la vittoria sulla Cavese. Successo interno quotato 2.80 da Bwin, pareggio quotato 3.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 2.45 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.10 e l’under 2.5 quotato 1.65 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA