Diretta Lecce Pescara/ Streaming video DAZN: posticipo di lusso (Serie B)

Lecce Pescara, diretta dall’arbitro Riccardo Ros, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, domenica 31 marzo 2019, presso lo stadio Via del Mare per completare il programma della trentesima giornata di Serie B. In vista del turno infrasettimanale sarà questa l’unica partita della domenica nel campionato cadetto, tuttavia Lecce Pescara meriterà comunque il massimo dell’attenzione perché si tratta di una sfida diretta tra squadre in corsa come minimo per i playoff e magari anche per le due promozioni immediate al termine della stagione regolare. Il Lecce, dopo la vittoria sonante per 7-0 contro l’Ascoli nel recupero disputato sabato scorso, è salito a quota 48 punti rafforzando la propria candidatura alle prime due posizioni, ma di certo non è lontano da quelle zone nemmeno il Pescara, attualmente a quota 45 punti dopo avere pareggiato contro il Cosenza nell’ultima partita disputata prima della sosta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Pescara non sarà disponibile, come d’altronde per quasi tutte le partite di Serie B. Gli appassionati ormai sanno molto bene che il punto di riferimento sarà la diretta streaming video garantita dalla nuova piattaforma DAZN, che detiene in esclusiva i diritti per il campionato cadetto con l’unica eccezione dell’anticipo del venerdì sera trasmesso anche in chiaro su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PESCARA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Lecce Pescara. Fabio Liverani naturalmente userà come base l’undici che otto giorni fa ha travolto l’Ascoli, dunque possiamo disegnare il Lecce con il modulo 4-3-1-2: Vigorito in porta, protetto da una retroguardia a quattro con Venuti, Meccariello, Lucioni e Calderoni da destra a sinistra; in mediana ecco il terzetto formato da Tabanelli, Tachtsidis e Petriccione, infine il reparto offensivo dovrebbe vedere Mancosu trequartista alle spalle delle due punte Falco e La Mantia. Quanto al Pescara di Giuseppe Pillon, possiamo ipotizzare un 4-3-3 che potrebbe vedere titolari Balzano, Gravillon, Scognamiglio e Perrotta nella difesa a quattro davanti a Fiorillo, poi Crecco, Bruno e Memushaj nel terzetto di centrocampo ed infine Antonucci, Monachello e Marras a comporre il tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Lecce Pescara, basati sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La partita dovrebbe vedere favoriti in modo chiaro i padroni di casa pugliesi, infatti il segno 1 è quotato a 1,95 volte la posta in palio; si sale poi a quota 3,25 con il pareggio (naturalmente indicato dal segno X) ed infine un colpaccio del Pescara varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA