Diretta Liverpool Tottenham/ Streaming video tv: big-match ad Anfield, Premier League

Liverpool Tottenham, in diretta dallo stadio di Anfield Road oggi pomeriggio, domenica 31 marzo 2019, alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali), sarà il piatto forte della trentaduesima giornata della Premier League inglese 2018-2019. La classifica parla chiaro: il Liverpool è arrivato alla sosta di metà marzo da capolista con 76 punti, anche se il duello con il Manchester City si annuncia ancora molto lungo ed avvincente, il Tottenham invece è la prima dei “terrestri” occupando il terzo posto a quota 61 punti e con l’obiettivo di conservare la posizione fra le prime quattro che si qualificheranno per la prossima edizione della Champions League. A proposito di Champions, entrambe le squadre si sono qualificate per i quarti, anche se va detto che dalle parti di Liverpool vincere il campionato per la prima volta dal 1990 avrà la precedenza su ogni altro obiettivo e la partita di oggi pomeriggio contro il Tottenham sarà un esame fra i più delicati per Jurgen Klopp.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LIVERPOOL TOTTENHAM

La diretta tv di Liverpool Tottenham sarà garantita in esclusiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League. In particolare, l’appuntamento per gli abbonati sarà sul canale numero 203, cioè Sky Sport Football, oppure in diretta streaming video tramite il servizio garantito dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL TOTTENHAM

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese per Liverpool Tottenham. Jurgen Klopp dovrebbe schierare i padroni di casa con il consueto 4-3-3 con Alisson in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson; a centrocampo ecco il terzetto composto invece da Lallana, Fabinho e Wijnaldum, infine l’ormai tradizionale tridente d’attacco con Salah, Firmino e Mané. La replica degli Spurs di Mauricio Pochettino si dovrebbe invece concretizzare in un 4-3-1-2 con Lloris estremo difensore protetto da Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen e Rose; a centrocampo Wanyama vertice basso, Sissoko, Eriksen e Alli naturalmente qualche metro più avanti, in appoggio a Kane e Lucas Moura.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico a sorpresa a senso unico in favore dei Reds in una partita comunque impegnativa come Liverpool Tottenham, almeno secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 1 è nettamente favorito ed è quotato a 1,60, poi si sale in caso di pareggio e dunque segno X fino a 4,00, infine il segno 2 varrebbe 5,50 volte la posta in palio in caso di vittoria da parte del Tottenham.



