Diretta Trieste Cremona/ Streaming video e tv: sfida tra rivelazioni (basket A1)

Trieste Cremona, che viene diretta dagli arbitri Gabriele Bettini, Denny Borgioni e Alessandro Perciavalle, va in scena alle ore 12:00 di domenica 31 marzo: siamo nella 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019, al PalaRubini si gioca un incrocio importante tra due squadre che vanno a caccia dei playoff ma partono da situazioni decisamente diverse. La Vanoli, che ha vinto la Coppa Italia mettendo in bacheca il primo trofeo della sua storia, sta di fatto confermando e migliorando quanto fatto vedere un anno fa: la splendida vittoria contro Milano l’ha riportata al terzo posto solitario in classifica, una posizione che adesso i lombardi vogliono provare a blindare sapendo comunque che la qualificazione alla post season è ormai cosa fatta. Possiamo considerare Cremona una delle grandi realtà della nostra pallacanestro, ma il ruolo di sorpresa della stagione va anche e soprattutto all’Alma, che da neopromossa è riuscita ad onorare la prtopria storia e attualmente è ottava, con la possibilità concreta di scalare la graduatoria anche fino al quarto posto dopo aver fermato la corsa di Cantù. Ci attende dunque un’interessantissima diretta di Trieste Cremona, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Cremona non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite trasmesse nel turno di campionato; come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati per seguire tutte le gare della Serie A1 in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Trieste Cremona deve necessariamente partire da quanto accaduto una settimana fa al PalaBancoDesio: l’Alma è andata a rifilare 22 punti di margine a una Cantù che non aveva mai perso nel girone di ritorno, e che appariva lanciata verso un posto nei playoff. Una partita martellante per i giuliani, che hanno concesso appena 66 punti ai brianzoli; il resto l’ha fatto il talento sconfinato di Zoran Dragic, autore di 21 punti e 7 rimbalzi tirando 7/9 dal campo e rendendo ininfluente lo 0/4 nelle triple. Trieste ha confermato ancora una volta di essere pronta ai playoff: del resto nel girone di andata aveva mantenuto a lungo una posizione utile per andare a giocare la Final Eight di Coppa Italia, mancandola per questione di centimetri ma lasciando intendere di potersela vedere con tutte. A maggior ragione c’è grande fiducia per la partita contro Cremona: la Vanoli però è un osso durissimo perchè può contare sulla grande esperienza di Meo Sacchetti in panchina, sul quoziente cestistico di alcuni interpreti e sulla vittoria contro la capolista Olimpia, che ha riscattato immediatamente il pesante ko di Varese e, come nota di colore, ha rappresentato la prima vittoria in questo campionato in un derby lombardo. Ci attende una partita di grande livello, nella quale davvero la vittoria è in grande bilico.



