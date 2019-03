Diretta Cremona Milano/ Streaming video e tv: derby lombardo (basket A1)

Cremona Milano, che verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 19:05 di domenica 24 marzo ed è valida per la 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. L’Olimpia arriva da una settimana non particolarmente semplice: i due impegni ravvicinati in Eurolega hanno certamente tolto energie a una squadra che in questo momento ha nella corsa ai playoff europei il suo obiettivo principale, ma allo stesso tempo deve stare attenta a non perdere di vista il primo posto in campionato. La sconfitta interna contro Venezia ha permesso alla Reyer di rifarsi sotto, ma comunque la squadra di Simone Pianigiani mantiene un vantaggio che può agilmente gestire anche al netto delle fatiche internazionali; al PalaRadi non sarà semplice perchè l’avversaria è una Vanoli che, archiviato lo straordinario cammino in Coppa Italia, punta ora ad avere il fattore campo nel primo turno dei playoff e magari anche in semifinale. In questo senso la lotta con Avellino e Venezia si fa serrata, ma intanto domenica scorsa Meo Sacchetti e i suoi hanno perso nettamente a Varese permettendo ad un gruppetto di inseguitrici di farsi sotto e minacciare la terza posizione. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cremona Milano, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Milano è prevista, essendo una delle partite della giornata che sono state inserite nel palinsesto: sarà però riservata agli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirla su Eurosport 2 (canale 211 del bouquet Sky), in alternativa questa gara, come tutte le altre del campionato di Serie A1, sarà disponibile nel servizio di Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati il pacchetto in diretta streaming video. Inoltre il sito www.legabasket.it metterà a disposizione le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Cremona Milano ci presenta un altro derby lombardo: come già accennato la Vanoli ne ha appena disputato uno e lo ha perso a Varese, campo sul quale storicamente ha sempre fatto fatica. Anche domenica scorsa Cremona si è arresa alla maggiore energia della Openjobmetis, lasciando alla Enerxenia Arena due punti che le avrebbero consentito di blindare il terzo posto solitario. Anche così comunque la stagione di Meo Sacchetti e del suo roster è straordinaria: basterebbe solo la Coppa Italia per renderla tale, ma adesso è chiaro che la Vanoli abbia tutte le intenzioni di tornare a giocare i playoff e poi provare a fare il passo in più anche in campionato. Milano è attesa a due partite fondamentali in Eurolega, ma nel frattempo deve tenere a distanza Venezia: avesse vinto la sfida diretta del Forum sarebbe stata del tutto tranquilla, invece la Reyer ha effettuato una grande rimonta negli ultimi due minuti e ha evidenziato il nervo scoperto dell’Olimpia, ovvero il fatto che in questa parte della stagione le energie fisiche e mentali possano essere in calo o comunque da ripristinare. Il traguardo a breve termine per Pianigiani è quello di vincere la regular season e garantirsi il fattore campo per tutti i playoff, perchè già in tempi non sospetti il coach di Milano aveva identificato nella post season il vero momento in cui per l’Olimpia comincerà il campionato.



