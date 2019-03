Diretta Vis Pesaro Ravenna/ Streaming video tv: quote, adriatici favoriti (Serie C)

Vis Pesaro Ravenna sarà diretta dal signor Luca Angelucci, e si gioca domenica 31 marzo alle ore 20.30: sarà una delle partite in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel calendario del girone B. Dopo un eccellente girone d’andata i marchigiani si stanno facendo risucchiare in zona play out, ritrovando ora solamente a +3 dal terzultimo posto. Urge cambiare registro contro un Ravenna che si trova invece saldamente al settimo posto, ormai sicuro della partecipazione ai play off per la Serie B anche se ha dovuto vivere un calo nelle sue prestazioni. Dopo 3 vittorie consecutive i giallorossi nell’ultima uscita sono scivolati in casa contro l’AlbinoLeffe, mentre la Vis Pesaro ha pareggiato in casa della Fermana ma non vince in campionato dalla trasferta di Terni dello scorso 26 gennaio, e non è riuscita a confermare un girone di andata che l’aveva lanciata verso quella che sembrava una qualificazione ai playoff piuttosto sicura.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vis Pesaro Ravenna non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO-RAVENNA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Benelli di Pesaro. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Tomei; Rocchi, Paoli, Gennari; Petrucci, Gaiola, Botta, Ivan, Hadziosmanovic; Voltan e Guidone. Risponderà il Ravenna schierato con questo undici: Venturi; Eleuteri, Boccaccini, Jidayi, Lelj, Bresciani; Selleri, Papa, Trovade; Nocciolini e Galuppini.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda la Vis Pesaro allenata da Leonardo Colucci e il 5-3-2 per il Ravenna guidato in panchina da Luciano Foschi. Nel match d’andata disputato in casa dei romagnoli, unico precedente recente tra le due formazioni, Ravenna vincente di misura 1-0 contro la Vis Pesaro grazie alla rete decisiva messa a segno da Nocciolini.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Vis Pesaro favorita per la vittoria sul Ravenna. Successo interno quotato 2.05 da Bwin, pareggio quotato 2.90 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.75 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 3.00 e l’under 2.5 quotato 1.35 da Bet365.



