Diretta Cantù Brindisi/ Streaming video e tv: brianzoli per i playoff (basket A1)

Cantù Brindisi, partita che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Alessandro Martolini, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 4 marzo e rappresenta il posticipo che chiude la ventesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. La sosta di due settimane è stata effettiva solo per i brianzoli, che dunque hanno giocato l’ultima partita quasi un mese fa andando a vincere a Reggio Emilia; situazione di classifica ottima per quelle che erano le premesse, con un record ancora in negativo (9-10) ma che pone l’Acqua San Bernardo in quella zona che arriva a toccare i playoff. La Happy Casa invece ha avuto un’altra prova delle sue qualità, raggiungendo un’insperata finale di Coppa Italia: la squadra di Frank Vitucci si è arresa a Cremona ma ha confermato di potersi giocare grandi traguardi. Attualmente nel gruppo delle terze (12-7), vede i playoff come una possibilità concreta e dunque sa di doversi regalare una vittoria per blindare ancor più la sua posizione; vedremo come andranno le cose nella diretta di Cantù Brindisi, la cui palla a due è prevista tra poche ore e della quale andiamo ora a presentare i temi principali.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cantù Brindisi, che non è tra quelle trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

La diretta di Cantù Brindisi si presenta come particolarmente interessante: l’Acqua San Bernardo ha avuto un inizio di stagione turbolento, anche e soprattutto a causa della volontà di vendere la società. Questo inevitabilmente ha avuto i suoi riflessi sul campo, ma i brianzoli hanno dimostrato di essere costruiti con raziocinio e, soprattutto grazie all’apporto di giocatori come Frank Gaines e Davon Jefferson (terzo e quinto miglior marcatore di Serie A1, Jefferson è anche il migliore per valutazione) sono riusciti a confermarsi in corsa per un posto nei playoff. La qualificazione alla Final Eight è stata mancata, ma adesso si punta il grande traguardo; intanto però la sosta ha portato in dote (si fa per dire) l’addio di Ike Udanoh andato ad Avellino, dunque Cantù sta cercando un sostituto in quel ruolo. Brindisi sta continuando a stupire gli addetti ai lavori: partita per salvarsi, la Happy Casa ha conquistato all’ultimo secondo la Coppa Italia e ha fatto un figurone sul parquet del Nelson Mandela Forum, rimontando in maniera pazzesca la Scandone e andando a giocare la finale. Persa appunto contro Cremona, ma Vitucci può dirsi soddisfatto perché questa squadra sta andando oltre le aspettative, un po’ come la sua Varese di sei anni fa. Ora, in questo girone di ritorno, i pugliesi dovranno provare a confermare questo passo: riuscire a entrare nelle prime otto è assolutamente alla portata, addirittura Brindisi potrebbe dare filo da torcere a squadra più competitive per avere il vantaggio del campo almeno nella serie dei quarti di finale.



