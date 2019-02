Diretta Reggio Emilia Cantù/ Streaming video e tv: Grissin Bon, prima senza Cagnardi (basket Serie A1)

Reggio Emilia Cantù la prima partita nella diciannovesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaBigi si gioca alle ore 20:00 di sabato 9 febbraio. Sfida delicatissima per la Grisisn Bon, che arriva dal pesante ko di Torino con il quale è stata agganciata e virtualmente superata dalla Fiat: una partita che ha messo fine al progetto Devis Cagnardi, esonerato dalla società per risultati che non erano in linea con le aspettative, pur se era abbastanza nelle previsioni una corsa per la salvezza. Non tira certo aria migliore in casa Cantù: certo l’Acqua San Bernardo ha appena demolito una ottima avversaria come Cremona, ma le vicende societarie continuano a far parlare dopo l’esonero di Evgeni Pashutin e l’assunzione di Nicola Brienza, che ha scatenato ventate di polemiche da parte degli altri club di Serie A1. Nel frattempo la proprietà continua a valutare la strada della cessione, e la squadra si sta avvicinando passo dopo passo alla zona playoff; vedremo come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Cantù, ma intanto per entrambe le piazze il futuro potrebbe essere decisamente poco roseo.

Dunque, come già detto nel presentare Reggio Emilia Cantù, la Grissin Bon riparte senza Devis Cagnardi: solo 5 vittorie in 18 partite erano un ruolino di marcia troppo negativo per pensare di continuare con un allenatore che di fatto è stato in società per 13 stagioni. Il suo addio rappresenta una svolta epocale, tanto quanto la fine dell’era Max Menetti; adesso comunque Reggio Emilia deve provare a vincere e basta, perchè la situazione di classifica e pessima e per il momento la salvezza è garantita esclusivamente dal fatto che Pistoia stia facendo peggio. E’ chiaro però che, probabilmente, la squadra ha mostrato quello che è il suo potenziale: la corsa ad evitare la retrocessione dovrebbe essere una realtà concreta fino al termine della stagione, se non altro la Reggiana potrebbe migliorare la propria graduatoria onorando il fattore campo. A Cantù come detto si sta vivendo una sorta di miracolo sportivo: la società è sempre sull’orlo della cessione, c’è una cordata americana che vorrebbe rilevare i brianzoli e al momento Dmitry Gerasimenko ha rifiutato l’offerta, ma gli acquirenti non mollano e presto si potrebbe scrivere un altro capitolo della storia. Sul parquet però, spinta dal talento di Davon Jefferson e Frank Gaines, l’Acqua San Bernardo convince: a oggi non sarebbe ancora in zona playoff ma ci sta lentamente arrivando, sfruttando il passo non esattamente lungo di chi sta davanti. Vincendo a Reggio Emilia i brianzoli potrebbero fare un ulteriore salto di qualità, se alla fine dovesse davvero arrivare alla post season si tratterebbe di un altro grande capitolo nella storia di questa squadra, magari non come scudetti e coppe del passato ma certamente qualcosa di cui andare fieri.



