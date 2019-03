Diretta Viterbese Monopoli/ Streaming video e tv: le mosse di Calabro e Scienza

Viterbese Monopoli, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti della sezione Aia di Catanzaro, è il recupero fissato per le ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 6 marzo 2019, presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo per il girone C della Serie C 2018-2019. Si annuncia anche una partita molto interessante, perché Viterbese Monopoli metterà di fronte due compagini con obiettivi simili, cioè la qualificazione ai playoff. I padroni di casa della Viterbese, che hanno 32 punti, al momento sarebbero fuori e domenica hanno pure perso il derby con il Rieti, tuttavia considerato il buon numero di partite che i laziali devono ancora recuperare, ecco che la zona playoff è in realtà vicinissima per gli uomini di Antonio Calabro. Dall’altra parte ecco un Monopoli reduce da un turno di riposo (la domenica precedente aveva perso a Catanzaro) e comunque in piena zona playoff con 38 punti: le gerarchie del gruppo meridionale sono ancora fluide, per il Monopoli sarebbe molto importante consolidare questa buona posizione ai vertici del gruppo che segue a grande distanza le quattro big del girone C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Monopoli; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE MONOPOLI

Adesso è il momento di leggere le probabili formazioni di Viterbese Monopoli. Antonio Calabro potrebbe proporre i padroni di casa con il modulo 3-5-2: Valentini in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Sini, Atanasov e Rinaldi; nel folto centrocampo a cinque invece De Giorgi, Damiani, Palermo, Tsonev e Mignanelli potenziali titolari da destra a sinistra, infine Polidori e Vandeputte che dovrebbero formare la coppia d’attacco titolare per i laziali. Modulo speculare per il Monopoli, perché anche mister Giuseppe Scienza dovrebbe ricorrere al 3-5-2: Pissardo in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Ferrara, Gatti e De Franco; nel folto centrocampo a cinque invece i potenziali titolari da destra a sinistra sono Rota, Paolucci, Scoppa, Zampa e Mercadante, infine ecco Sounas e Gerardi che dovrebbero formare la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, osserviamo anche le quote su Viterbese Monopoli, basando il nostro pronostico sull’agenzia di scommesse Eurobet. Sono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,15. Si arriverebbe poi a quota 3,05 in caso di segno X, infine ecco a 3,45 volte la posta in palio la quota in caso di segno 2, dunque per una vittoria esterna del Monopoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA