Diretta Genoa Napoli Primavera/ Streaming video e tv: scontro da metà classifica

Genoa Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Mario Saia, venerdì 8 marzo 2019 alle ore 13.00, sarà una delle sfide in programma nella ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Squadre divise in campo da quattro punti, avanti i partenopei a un punto dalla zona play off, ma il Genoa è reduce da due vittorie consecutive in campionato, nel derby contro la Sampdoria e contro l’Udinese in trasferta. Due vittorie anche per il Napoli negli ultimi due impegni, sorprendentemente a parti invertite. Prima ko l’Udinese, poi la Sampdoria contro gli azzurri: chi vince questo scontro può pensare con cognizione di causa ai play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Napoli Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi tramite pc o dispositivi mobili sul sito sportitalia.com si potrà seguire anche la diretta streaming video via internet del match.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match. Genoa in campo con Russo tra i pali, Candela in posizione di terzino destro e Piccardo in posizione di terzino sinistro, mentre Zanoli e il portoghese Oliveira saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio a Rovella, il serbo Zvekanov e lo svedese Karic, mentre nel tridente offensivo rossoblu partiranno titolari Ventola, Bianchi e il romeno Micovschi. Risponderà il Napoli con D’Andrea in porta alle spalle di una difesa a tre formata da Perini, Esposito e Manzi. Mezzoni sarà l’esterno laterale di destra e il francese Zedadka l’esterno laterale di sinistra, mentre i centrali sulla mediana saranno Lovisa e Labriola. Gaetano avrà compiti da trequartista alle spalle del duo Palmieri-Sgarbi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-3 scelto come modulo di partenza dal tecnico del Genoa, Carlo Sabatini, risponderà l’allenatore del Napoli, Roberto Baronio, con un 3-4-1-2. All’andata in casa dei partenopei rotondo 3-0 per il Napoli con i gol di Mamas, Senese e Gaetano. 1-1 nell’ultimo precedente in casa del Genoa datato 20 gennaio 2018, i Grifoni replicarono al vantaggio di Leandrinho con un gol di Oprut.



