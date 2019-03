Diretta Juventus Udinese/ Streaming video e tv: altro allungo della capolista?

Juventus Udinese, partita che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi e si gioca venerdì 8 marzo alle ore 20.30, sarà l’anticipo che aprirà ufficialmente il programma della ventisettesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Con la vittoria di Napoli firmata dalle reti di Pjanic ed Emre Can, la Juventus ha aumentato a 16 i punti di vantaggio sui partenopei, con tanto di scontri diretti entrambi vinti. Il discorso Scudetto è chiuso e ora il campionato sarà una corsa ai record per i bianconeri, che dovranno però confrontarsi dopo l’Udinese con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, cercando di rimontare il pesante 0-2 subito in casa dell’Atletico Madrid. Probabile un turn over piuttosto massiccio per Max Allegri, e allora proverà ad approfittare di questo pensiero e questa situazione l’Udinese, che in chiave salvezza ha piazzato domenica scorsa un colpo altrettanto fondamentale, battendo 2-1 in casa il Bologna terzultimo. Ora i friulani hanno 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e vedono più vicino l’obiettivo in una stagione difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Juventus Udinese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 202 del satellite (Sky Sport Serie A). Collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet si potrà seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus in campo con Perin in porta, Spinazzola sull’out difensivo di destra e De Sciglio sull’out difensivo di sinistra, mentre i centrali di difesa saranno Rugani e l’uruguaiano Caceres. Squalificato Pjanic a centrocampo per l’espulsione rimediata a Napoli, sulla mediana dovrebbero giocare il tedesco Emre Can, l’altro uruguagio Bentancur e il francese Matuidi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto l’argentino Dybala, Bernardeschi e il croato Mandzukic. Risponderà l’Udinese con l’argentino Musso tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta dal nigeriano Troost-Ekong, dal francese De Maio e dall’olandese Nuytinck. A centrocampo al fianco di Mandragora si muoveranno il danese Stryger-Larsen e l’altro argentino De Paul, con la coppia di esterni olandesi Ter Avest e Zeegelaar schierati rispettivamente a destra e a sinistra. In attacco l’argentino Pussetto farà coppia con Stefano Okaka.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-3 per la Juventus di Max Allegri, 3-5-2 per l’Udinese di Davide Nicola. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata ha fatto registrare una vittoria per 0-2 della Juventus con reti di Bentancur e Cristiano Ronaldo, 2-0 anche l’11 marzo 2018 nell’ultimo precedente all’Allianz Stadium tra le due squadre con gol juventini di Dybala, autore di una doppietta. L’Udinese ha espugnato l’Allianz Stadium alla prima giornata della stagione 2015/16, imponendosi il 23 agosto 2015 con un gol di Thereau nel finale, 0-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorita per la conquista dei tre punti la Juventus contro l’Udinese. Vittoria casalinga quotata 1.32 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 5.50 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 12.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 1.65 e 2.15.





© RIPRODUZIONE RISERVATA