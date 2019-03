Monchi, lascia la Roma/ Risoluzione consensuale: dopo Di Francesco saluta il ds

Nuovo scossone in casa Roma dopo l’esonero ufficiale del tecnico Eusebio Di Francesco: è addio anche del direttore sportivo Monchi. Il dirigente giallorosso ha deciso di lasciare la società dopo l’eliminazione in Champions League e la capitolazione nel derby. Il divorzio di Monchi dalla Lupa era nell’aria da tempo, ma sembrava potesse concretizzarsi soltanto nei prossimi mesi, e invece è giunto con largo anticipo. Manca l’ufficialità ma di fatto Monchi non è più un dipendente del club capitolino. Come riferito poco fa dai colleghi di Sky Sport, le parti in gioco stanno cercando di trovare un accordo per una rescissione consensuale del contratto, che ricordiamo, scadrà al 30 giugno del 2021, fra due anni e mezzo circa. Se tutto andrà come previsto, nella giornata odierna il divorzio diverrà ufficiale, e non a fine stagione come invece preventivato ieri. L’addio di Monchi giunge a poche ore da quello di Di Francesco e di fatto pone la parola fine all’intero progetto tecnico della Roma delle ultime due stagioni.

MONCHI, ADDIO ALLA ROMA: RISOLUZIONE CONSENSUALE

Ci si interroga su questa doppia mossa del presidente James Pallotta, che a tre mesi dal termine della stagione ha di fatto azzerato la squadra, con il rischio di ottenere l’effetto opposto a quello desiderato. Ma evidentemente il presidente della Roma stava già pensando all’esonero di Di Francesco da settimane, e la sconfitta nel derby con la Lazio e l’eliminazione dalla Champions League sono state solo le classiche gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Ora toccherà a Claudio Ranieri risollevare la stagione della Lupa, provando a raggiungere l’ultimo obiettivo rimasto, il quarto posto che significa qualificazione alla prossima coppa dei campioni. In merito al sostituto di Monchi (che ieri si era scusato con i tifosi dopo una sfuriata nei loro confronti), tutto tace, ma è probabile che l’ex capitano Francesco Totti venga promosso al nuovo ruolo di ds. Per l’ex dirigente del Siviglia potrebbero invece aprirsi le porte della Premier League, il campionato di calcio inglese, visto che nelle scorse settimane si era parlato di un possibile sbarco a Londra, sponda Arsenal.

