Diretta Chievo Milan/ Streaming video DAZN: i rossoneri stanno volando (Serie A)

Chievo Milan, diretta dal signor Luca Pairetto, è uno degli anticipi nella 27^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: al Bentegodi si gioca alle ore 20:30 di sabato 9 marzo. I veneti sembrano essere condannati alla Serie B: non segnano da quattro partite, non riescono più a vincere e anche se venissero restituiti i tre punti di penalizzazione sarebbero in ritardo rispetto alla concorrenza. Gli ultimi risultati maturati hanno affossato le loro speranze: la sconfitta di Torino è stata netta, in più l’Empoli si è preso un punto e l’Udinese ha battuto il Bologna. Discorso diverso per il Milan, che sembra ormai aver svoltato: i rossoneri hanno vinto le ultime quattro partite e, battendo il Sassuolo, hanno approfittato in pieno della sconfitta dell’Inter per operare il sorpasso al terzo posto. C’è addirittura chi crede di poter andare a riprendere il Napoli del grande ex Ancelotti, intanto a Gennaro Gattuso basta essere con un piede dentro la prossima Champions League e in questo senso nella diretta di Chievo Milan ci aspettiamo di vedere gli ospiti attenti a non perdere l’occasione. Nel frattempo però valutiamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Bentegodi, leggendo in maniera più approfondita le potenziali scelte dei due allenatori per la serata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Chievo Milan, perché la partita è in esclusiva sulla nuova piattaforma DAZN: abbonandovi al servizio potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare in questo modo la diretta streaming video. I dispositivi di cui sopra potranno essere collegati alla televisione tramite Chromecast, in alternativa sarà possibile installare direttamente l’applicazione DAZN su una smart tv che abbia connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN

Vediamo allora in Chievo Milan cosa intendono fare i due allenatori: Mimmo Di Carlo dovrà fare a meno di Nicola Rigoni e dunque a centrocampo si dovrebbe rivedere Hetemaj, schierato sul centrosinistra con Dioussé a occuparsi della regia e Léris che troverà conferma come mezzala sull’altro versante del campo. In difesa a protezione di Sorrentino giocheranno ancora Bani e Federico Barba, mentre Depaoli agirà a destra con il polacco Jaroszynski che avrà campo sulla corsia mancina; Giaccherini il trequartista designato, davanti da verificare Pellissier e allora con Filip Djordjevic dovrebbe tornare titolare Stepinski. Il Milan non cambia, al netto della squalifica di Ricardo Rodriguez: Calabria in pole per sostituirlo a sinistra (su Laxalt) e dunque a destra si aprirà un posto per Andrea Conti, con la conferma di Alessio Romagnoli e Musacchio a protezione di Gigio Donnarumma e, finalmente, la possibile panchina per Caldara. Solito centrocampo con Bakayoko supportato da Kessie e Paquetà che giocheranno come interni, davanti Calhanoglu rimane favorito su Cutrone per la corsia sinistra con Suso e Piatek che completeranno il tridente.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Chievo Milan abbiamo il quadro fornito dall’agenzia di scommesse Snai: naturalmente i rossoneri sono largamente favoriti per la vittoria, con un valore di 1,57 volte la puntata sul segno 2 che identifica il loro successo. Per il segno 1, da giocare per la vittoria del Chievo, il valore della vincita corrisponderebbe a 6,25 volte quanto messo sul piatto mentre siamo a 3,90 volte la cifra giocata per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X.



