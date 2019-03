Diretta Parma Genoa/ Streaming video e tv: Prandelli ritrova i ducali (Serie A)

Parma Genoa, che viene diretta dal signor Juan Luca Sacchi, va in scena alle ore 18:00 di sabato 9 marzo e dunque è uno degli anticipi nella 27^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Sfida interessante tra due squadre che, sostanzialmente, non hanno più obiettivi: con 30 punti in classifica hanno infatti un vantaggio ampio sulla zona retrocessione, d’altro canto però non possono più sperare di arrivare in Europa perché la concorrenza è folta e le distanze sono importanti. L’aggancio del Genoa è arrivato domenica scorsa, ma il pareggio interno contro il Frosinone giocando quasi un’ora in superiorità numerica è stato assolutamente deludente; Cesare Prandelli va a caccia di riscatto immediato e così vorrà fare anche Roberto D’Aversa, perché i ducali hanno confermato la loro qualità offensiva segnando tre gol al Castellani ma, al tempo stesso, hanno manifestato una fragilità nel reparto arretrato che ha fatto venir fuori un 3-3 non troppo esaltante. Ora dunque è arrivato il momento di mettersi in attesa della diretta di Parma Genoa, ma nel frattempo possiamo ancora esplorare le potenziali sceltedei due allenatori in materia di probabili formazioni.

La diretta di Parma Genoa è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: i canali cui fare riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202) o eventualmente Sky Sport 251 dove si potrà acquistare il singolo evento (utilizzando il codice 420484). In alternativa, come sempre, è disponibile l’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Per la diretta di Parma Genoa, D’Aversa ha qualche problema a centrocampo: Stulac è indisponibile, Scozzarella può recuperare ma non è al top. Dunque la mediana gialloblu sarà formata da due ex come Kucka e Luca Rigoni con il supporto di Barillà, lui pure non al massimo della condizione. In difesa vedremo i soliti noti in Bruno Alves e Bastoni davanti a Sepe con Iacoponi e il rientrante Gagliolo in qualità di terzini; nel tridente offensivo solito ballottaggio aperto tra Biabiany e Siligardi, mentre Gervinho e Inglese sono ovviamente sicuri del posto. Cambia poco il Genoa rispetto alle ultime uscite: si rivede Miguel Veloso che però dovrà sgomitare con Radovanovic per la maglia di regista, sulle mezzali vanno verso la conferma Lerager e Bessa con due esterni che agiranno sulla linea dei difensori, dunque bassi Biraschi e Criscito facendo compagnia a Cristian Romero e Zukanovic, mentre in porta andrà come sempre Radu. Nel reparto offensivo possibile conferma per Lazovic, che se la gioca con Pandev: gli altri due saranno Sanabria e Kouamé, sostanzialmente senza troppe discussioni.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per un pronostico su Parma Genoa indicano quasi a sorpresa il Grifone come favorito: la sua vittoria, identificata dal segno 2, vale infatti 2,70 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2,75 che è stato posto sul segno 1, eventualità da giocare per il successo interno dei ducali. Di fatto dunque stiamo parlando di una partita da tripla e, a tale proposito, il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 3,15 volte la somma che avrete deciso di investire.



