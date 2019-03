Diretta Trieste Pesaro/ Streaming video e tv: Alma a caccia dei playoff (basket A1)

Trieste Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Alessandro Nicolini, è l’anticipo della ventunesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaRubini si gioca alle ore 20:30 di sabato 9 marzo. Con l’ultima vittoria ottenuta a Pistoia, l’Alma si è rilanciata verso i playoff, riuscendo ad arrivare all’ottavo posto in classifica che in realtà sarebbe il settimo, anche se con il record di 10 vittorie e 10 sconfitte ci sono ben quattro squadre e dunque, almeno in questo momento, bisogna aspettare il verdetto della classifica avulsa per capire quale compagine abbia le maggiori possibilità di centrare la post season. La situazione della Vuelle invece rimane negativa: nell’ultimo turno gli adriatici sono caduti in casa contro Brescia, e dunque mantengono una sola vittoria di vantaggio sulla coppia che chiude la classifica. Sarà molto importante la diretta di Trieste Pesaro, obiettivi diversi ma la stessa voglia di vincere e allora tra poche ore vedremo come andranno le cose sul parquet del PalaRubini,

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Pesaro non è disponibile: questa non è una delle partite trasmesse per questo turno di campionato, ma come sempre gli appassionati di basket potranno avvalersi dell’abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare della Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete pertanto dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordando che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Ci avviciniamo alla diretta di Trieste Pesaro dicendo che l’Alma sta disputando un campionato di livello: la squadra giuliana è una neopromossa, e dunque ci si aspettava che combattesse per la salvezza senza troppi patemi e provando a tenere lontane le ultime posizioni. Invece fin da subito Eugenio Dalmasson ha dato una chiara impronta al gruppo, tanto che l’aver mancato l’accesso alla Coppa Italia nell’ultima giornata disponibile è stato visto sostanzialmente come un passaggio deludente nella stagione. Adesso le cose sono tornate a migliorare, e con la vittoria del PalaCarrara Trieste corre nuovamente per quei playoff che sarebbero un grande traguardo. Pesaro invece sta ripetendo le annate scorse, ma questa è una realtà che per quanto dura va accettata: i mezzi a disposizione della Vuelle sono quelli che sono, anzi andrebbero fatti i complimenti alla società che nonostante tutto ha pescato due USA in grado di fare la differenza, anche se non sempre supportati dal resto del roster. Al momento comunque Pesaro sarebbe salva un’altra volta, ma la classifica non è certo delle migliori: per la sicurezza di rimanere in Serie A1 servirebbe vincere qualche partita in più alla Vitrifrigo Arena, il che non significa che nel frattempo non si possa tentare qualche colpo esterno a partire dall’anticipo di questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA