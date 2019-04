Diretta Juventus Sassuolo Primavera/ Streaming video e tv: brutto momento per la Juve

Juventus Sassuolo Primavera verrà diretta dal signor Andrea Colombo, e si gioca alle ore 19:00 di lunedì 1 aprile: rappresenta dunque il posticipo nella 23^ giornata nel campionato Primavera 1 2018-2019. I bianconeri non hanno partecipato al Torneo di Viareggio (dove i neroverdi sono stati eliminati agli ottavi) e dunque si sono concentrati sulla preparazione di un finale di stagione importantissimo: il pareggio di Palermo, dopo aver perso in casa contro l’Inter, ha lasciato la squadra in sesta posizione ma con il fiato del Napoli sul collo, bisogna difendere un margine esiguo per andare a giocare i playoff e il calendario non è affatto semplice. Diventa dunque imperativo vincere la sfida di oggi, contro un Sassuolo che punta a salvarsi e non è affatto certo di poterlo fare, sconfitto dal Cagliari nell’ultima partita giocata e reduce da un totale di sette sconfitte (cinque in casa) nelle ultime dieci gare. Staremo a vedere quello che succederà: pronostico a favore dei padroni di casa nella diretta di Juventus Sassuolo Primavera, ma in questo campionato può letteralmente succedere di tutto e allora potremmo anche aspettarci un colpo esterno degli emiliani, che hanno vinto in trasferta le loro ultime due gare. Ora uno sguardo a come le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, nell’analisi delle probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA

Francesco Baldini non potrà utilizzare Portanova per Juventus Sassuolo Primavera: la mezzala è squalificata e allora il suo posto potrebbe prenderlo eventualmente Morrone, che se la gioca con Ahamada per andare ad affiancare Francofonte con Fagioli che va verso la conferma come interno d’assalto. Nel tridente offensivo Pablo Moreno sarà uno dei due laterali, l’altro può essere Frederiksen con Petrelli pronto a riprendersi la maglia di prima punta; Capellini e Gozzi si dispongono al centro della difesa, Rosa e Anzolin giocheranno come terzini. Nel Sassuolo Ghion salterà le prossime due partite per rosso diretto: ne fa le veci Giordano che si piazza davanti alla difesa con Viero e Marginean schierati sulle mezzali. Turati il portiere, Pilati e Perazzolo davanti a lui mentre Joseph e Aurelio saranno gli esterni nel 4-3-3 speculare alla Juventus; Jacopo Pellegrini e Oddei giocheranno larghi nel tridente, con Raspadori che si candida nuovamente al ruolo di prima punta.



