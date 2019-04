Video/ Parma Atalanta (1-3): highlights e gol della partita (Serie A)

Il video di Parma Atalanta ci parla di una gara terminata col risultato di 1-3. Pronti via nel primo tempo arriva la rete dei gialloblù con un Gervinho in stato di grazia che sfrutta un errore della difesa avversaria, splendida anche la palla che gli ha servito dentro Scozzarella coi tempi giusti. La Dea però non molla e trova il pareggio grazie a una grande giocata di Pasalic che in mezzo al campo ha dimostrato grande personalità. La Dea potrebbe poi passare in vantaggio con un pallone messo dentro da Duvan Zapata dove però è stato rapidissimo a metterla fuori Gigi Sepe con Hateboer un po’ in ritardo. Dall’altra parte invece pericoloso è stato Bruno Alves che ha calciato una punizione forte e centrale, trovando attento Gollini. All’intervallo si va sul risultato di 1-1. Pronti via nella ripresa entrambe le squadre decidono di alzare il baricentro. Nel Parma entra il sudamericano Sierralta in luogo di Iacoponi, dall’altra parte invece a ripresa iniziata dentro Josip Ilicic al posto dell’autore del gol Mario Pasalic. A un quarto d’ora dalla fine arriva però il solito sigillo di Duvan Zapata che ribalta la partita e manda al tappeto i gialloblù poi siglando anche una personale doppietta.

Video Parma Atalanta (1-3): Le dichiarazioni

Per il video di Parma Atalanta andiamo a leggere più da vicino quelle che sono le dichiarazioni dei due allenatori. Per la Dea ha quindi preso parola Gian piero Gasperini dopo il triplice fischio finale: “Soddisfatto? Per tutto. Avevamo tanta gente al seguito. Si rientrava dopo la sosta, di solito c’è qualche incognita mentre oggi abbiamo giocato molto bene. Questa è una partita molto pesante, importantissima per la classifica. l’Autostima cresce molto”. Non manca un commento sul match winner Zapata: “E’ straordinario, tutto viene valorizzato se vinci le partite. Quando hai un attaccante che segna così tanto tutto il lavoro della squadra viene valorizzato. Se devo fare le pagelle io, devo dare dieci e lode a tutti quanti”. L’allenatore del Parma D’Aversa ha invece affermato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo abituati a non crearci degli alibi, non dobbiamo essere negativi. Dobbiamo cercare di dare il massimo e di fare prestazioni come quella di oggi. Volevamo cancellare la gara di Roma, ci siamo riusciti solo a livello di prestazione”.

Il tabellino

Prima del video di Parma Atalanta soffermiamoci un attimo per osservare da vicino il tabellino:

Reti: all’8 Gervinho, al 24′ Pasalic, al 30′ st e al 45+4′ st Zapata

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi (dal 1′ st Sierralta), Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho (dal 20′ st Gazzola), Ceravolo (dal 20′ st Schiappacasse), Siligardi. A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Diakhate, Schiappacasse, Sierralta, Machin, Barillà, Gobbi, Gazzola, Dezi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini (dal 43′ st Mancini), Palomino, Masiello (dal 17′ st Reca); Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Pasalic (dal 9′ st Ilicic), Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Gosens, Djimsiti, Pessina, Ibanez, Kulusevski, Ilicic, Barrow. Allenatore: Gasperini

Ammonizioni: Castagne, Scozzarella

Il video della partita





© RIPRODUZIONE RISERVATA