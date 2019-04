Diretta Siracusa Rieti/ Streaming video e tv: le formazioni per il recupero (Serie C)

Siracusa Rieti, che verrà diretta dal signor Stefano Lorenzin, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 10 aprile: la partita vale come recupero della 28^ giornata per il campionato di Serie C 2018-2019. Grande momento per i siciliani, che hanno infilato due vittorie consecutive: tecnicamente quella contro la Vibonese sarebbe la terza in fila considerando anche il 3-0 a tavolino contro il Matera, il che ha portato al quindicesimo posto in campionato con un margine di 7 lunghezze sul Bisceglie. Siccome anche il Rieti si trova alla stessa altezza nel girone C, possiamo dire che la squadra che dovesse vincere oggi sarebbe salva, ma già così la situazione è ottima e un pareggio sancirebbe probabilmente il raggiungimento dell’obiettivo; nel fine settimana i laziali sono andati a vincere a Pagani per il secondo successo consecutivo e il terzo nelle ultime quattro, hanno subito appena due gol nelle ultime sei e anche loro dunque si presentano a questa sfida in maniera positiva. Aspettando il calcio d’inizio di Siracusa Rieti, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del De Simone, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siracusa Rieti non sarà disponibile sui canali del nostro Paese; come sempre però l’appuntamento con il calcio della terza divisione è con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma delle partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete seguire la sfida abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento, che ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA RIETI

In Siracusa Rieti, Ezio Raciti non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra che ha battuto la Vibonese: dunque in porta vedremo Crispino con una difesa nella quale Turati e Bertolo si piazzano in mezzo e Daffara gioca a destra avendo in Luca Bruno il terzino dall’altra parte. In mezzo al campo possibile avvicendamento e Del Col che si tiene pronto per affiancare Ott Vale, poi due esterni offensivi come Parisi e Russini (che insidia la maglia di Tiscione) a supportare un Catania finalmente tornato al gol, e che si posizionerà alle spalle di Federico Vazquez. Ezio Capuano potrebbe cambiare qualcosa nel suo Rieti: Mattia, Delli Carri e Gigli saranno sempre davanti a Marcone ma sulle corsie laterali si candida soprattutto De Vito, che potrebbe giocare a sinistra con Barbini dall’altra parte. Giuseppe Palma agirà in mezzo al campo con il supporto di due tra Alessandro Marchi, Garofalo e Carpani; può giocarsi un posto anche Venancio in caso di assetto maggiormente offensivo, Cernigoi invece è in ballottaggio con Maistro e Gondo qualora uno dei due dovesse riposare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA