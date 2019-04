Diretta Varese Wurzburg/ Streaming video e tv: Europe Cup, semifinale di andata

Varese Wurzburg si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 10 aprile: alla Enerxenia Arena va in scena l’andata della semifinale di basket Europe Cup 2018-2019. Come già abbiamo visto nei due turni precedenti, la formula rimane quella della differenza canestri: tra una settimana esatta la Openjobmetis volerà in Germania per la partita di ritorno, e a guadagnare l’accesso alla finale sarà la squadra che avrà il migliore rapporto in termini di punti fatti e subiti. Questo significa che questa sera bisogna giocare 40 minuti su 40, senza sconti: un singolo possesso potrebbe fare la differenza tra la qualificazione e l’eliminazione. Nel turno precedente Varese ha fatto fuori Ostenda con personalità, vincendo entrambe le partite; han una grande occasione per raggiungere la finale ma Wurzburg è sicuramente un’avversaria tosta e di livello superiore rispetto a quelle precedenti. In più la Openjobmetis non si è semplificata la vita perdendo domenica sul parquet di Torino, e sprecando un’altra occasione per avvicinare sensibilmente i playoff di campionato. Vedremo ora quello che succederà nella diretta di Varese Wurzburg, della quale intanto possiamo andare a presentare i temi principali.

La diretta tv di Varese Wurzburg non sarà disponibile nel nostro Paese: non ci sono canali che trasmettono la semifinale di Europe Cup e dunque non potrete godere nemmeno di una diretta streaming video

La diretta di Varese Wurzburg arriva in un momento tutto sommato positivo per la Openjobmetis: la squadra di Attilio Caja sta disputando una stagione sopra le righe, può qualificarsi ai playoff per il secondo anno consecutivo e insegue una finale europea che sarebbe la prima dal 2016, quando Paolo Moretti aveva condotto la squadra in fondo alla stessa manifestazione perdendo però l’ultimo atto. Si è trattato di un percorso quasi netto per i biancorossi, che dopo il 2-0 su Prishtina hanno fatto lo stesso con il più quotato Ostenda; come detto le cose in campionato vanno bene ma potrebbero andare meglio, qualche sconfitta di troppo in trasferta impedisce di alzare il piede dall’acceleratore anche se i grandi colpi (su tutti il doppio successo contro Venezia) mantengono Varese tra le prime otto. Wurzburg invece ha eliminato, nei quarti di Europe Cup, i danesi del Bakken Bears: il passaggio del turno è arrivato con un roboante +16 al ritorno, dopo la sconfitta di una lunghezza in terra scandinava. In campionato la squadra allenata da Denis Wucherer è settima (15 vittorie e 12 sconfitte) e difende la sua posizione ai playoff, ma ha giocato una partita in più delle avversarie che le arrivano alle spalle.



