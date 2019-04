Francesca Costa, rubata auto a mamma Nicolò Zaniolo/ “Grazie e buona Pasqua…”

Brutta sorpresa per la famiglia di Nicolò Zaniolo oggi. Lo ha rivelato Francesca Costa, mamma del calciatore della Roma. «Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto», ha scritto nelle sue Instagram Stories. Qualcuno dunque ha commesso un furto nella notte ai danni della famiglia Zaniolo. È stata una brutta nottata dunque per loro, soprattutto il risveglio. Poco piacevole anche per il calciatore, che in mattinata è andato a Trigoria per il consueto allenamento in vista della partita contro l’Udinese, in programma sabato. Dei ladri si sono appropriati di una loro auto, e la mamma di Zaniolo lo ha denunciato sui social. Nessun post al momento da parte di Francesca Costa, che si è limitata ad annunciare la disavventura con le Stories di Instagram. Nessun commento inoltre neppure da Zaniolo, che del resto è molto riservato per quanto riguarda la vita privata.

FRANCESCA COSTA, RUBATA AUTO A MAMMA NICOLÒ ZANIOLO

Furto a parte, era un bel momento per la famiglia Zaniolo. Il giovane Nicolò è stato inserito tra i migliori 100 talenti italiani under 30 selezionati dalla rivista Forbes. Nella lista dei giovani che si sono distinti nei vari campi, dallo spettacolo allo sport, passando per finanza e marketing, c’è anche il calciatore della Roma. Oltre a tanti giovani imprenditori che stanno rivoluzionando il mercato, spicca Zaniolo per la categoria sport. Schivo fuori dal campo, Nicolò Zaniolo aveva fatto discutere per l’intervista con la mamma Francesca Costa a “Le Iene”. L’inviato De Devitiis aveva pungolato il calciatore della Roma e in particolare la sua gelosia per la madre, diventata una star del web con 200mila follower su Instagram. Da quell’intervista nacquero polemiche e incomprensioni, spente da “Le Iene” con 22 rose giallorosse mandate alla mamma di Zaniolo con una dedica speciale: “Come tutte le prime volte, anche questa difficilmente la dimenticheremo!”.

